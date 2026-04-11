Nhà vườn Đảo Vua: Lựa chọn an cư đẳng cấp của giới tinh hoa tại Hải Phòng

Chất sống cân bằng giữa phồn hoa và riêng tư, cộng đồng cư dân ngày càng đông đúc cùng chính sách tài chính thuận lợi đang tạo nên sức hút đặc biệt cho dòng sản phẩm này.

Phiên bản "lai" nâng cấp của nhà phố ven sông

Giữa nhịp sống sôi động của Vinhomes Royal Island, nhà vườn Đảo Vua mở ra một lát cắt hoàn toàn khác, nơi sự tĩnh tại được đặt cạnh không khí phồn hoa, nhộn nhịp mà không hề đối lập.

Không thuần biệt thự biệt lập, cũng không dừng lại ở chuẩn nhà phố quen thuộc, dòng sản phẩm này được định hình như một "phiên bản lai" tinh tế, dung hòa hai phong cách sống tưởng như đối lập trong cùng một không gian nhờ thiết kế hai mặt tiền độc đáo.

Phía trước là đại lộ sôi động, nơi cư dân dễ dàng hòa mình vào nhịp sống phồn hoa của đảo Hoàng Gia. Phía sau là khoảng vườn xanh mát ven sông, kết hợp tầm nhìn rộng mở ra mặt nước, mở ra một không gian thư giãn riêng tư và tĩnh tại cho cả gia đình.

Chính sự kết hợp giữa nhịp sống sầm uất phía trước và khoảng xanh an yên phía sau đã tạo nên chất sống rất riêng của Nhà vườn Đảo Vua - một phiên bản sống vừa đủ đầy tiện nghi hiện đại, vừa đủ riêng tư để tận hưởng những khoảnh khắc bình yên mỗi ngày.

"Buổi sáng mở cửa là nắng và cây xanh ngay sau nhà, chiều về thì gió sông rất mát. Cuối tuần cả nhà thường quây quần ở khu vườn phía sau, cảm giác rất thư thái và bình yên", chị Hoàng Thu Thảo, cư dân Đảo Vua, chia sẻ.

Nhiều gia đình chọn an cư tại Đảo Vua để tận hưởng chất sống hiếm có

Mô hình nhà vườn ven sông vốn đã được giới thượng lưu ưa chuộng từ nhiều năm nay. Một thập kỷ trước, Vinhomes Riverside tại Hà Nội đã định hình dòng sản phẩm này như một biểu tượng an cư được nhiều gia đình thành đạt lựa chọn nhờ sự cân bằng giữa thiên nhiên, mặt nước và không gian sống đẳng cấp.

Tại Hải Phòng, Đảo Vua đang tái hiện tinh thần ấy trong một phiên bản được nâng cấp hơn, với lợi thế dòng sông tự nhiên mang đến tầm nhìn khoáng đạt, độ mở không gian lớn cùng hệ vi khí hậu trong lành, trở thành lựa chọn an cư nổi bật cho giới tinh hoa.

Lựa chọn an cư nổi bật giữa đô thị đảo phồn hoa

Chất sống thượng lưu ấy không chỉ dừng lại ở không gian căn nhà, mà còn được nâng tầm bởi hệ tiện ích biểu tượng mang tầm vóc quốc tế, hiện diện ngay trong bán kính sinh hoạt hàng ngày.

Từ vị trí cửa ngõ đại đô thị, dưới chân cầu Vũ Yên, trải dài ven sông Ruột Lợn và liền kề Vincom Mega Mall, cư dân Đảo Vua dễ dàng tiếp cận trọn vẹn hệ tiện ích trọng điểm chỉ trong vài phút di chuyển.

Đó là sân golf 36 hố quy mô hàng đầu Đông Nam Á, bến du thuyền cao cấp, học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy, khu safari bảo tồn đa dạng sinh học cùng các tổ hợp vui chơi - mua sắm như VinWonders, Vincom Mega Mall và phòng khám quốc tế Vinmec.

Đáng chú ý, hệ sinh thái "all-in-one" này vẫn tiếp tục hoàn thiện theo chiều sâu với mảnh ghép giáo dục quan trọng là trường liên cấp Vinschool vừa khởi công ngày 7/4. Dự án quy mô 120 lớp học, dự kiến hoàn thành vào quý I/2027, phục vụ khoảng 3.400 học sinh, tiếp tục hoàn chỉnh bức tranh an cư khép kín tại Vinhomes Royal Island.

Quan trọng hơn, nhà vườn Đảo Vua không nằm trong một khu đô thị còn chờ hình thành, mà hiện diện giữa một cộng đồng cư dân ngày càng đông đảo và nhịp sống ngày càng sôi động. Những dãy nhà đã sáng đèn, các tuyến phố ngày một nhộn nhịp, dòng cư dân liên tục chuyển về sinh sống đang tạo nên bầu không khí sống động rất rõ nét.

Chính sự hiện diện của cộng đồng cư dân tinh hoa cùng hệ tiện ích đồng bộ đã đưa Vinhomes Royal Island trở thành đô thị đảo đáng sống bậc nhất Hải Phòng, nơi mỗi ngày đều mang đến cảm giác về một cuộc sống đủ đầy, giàu trải nghiệm và đáng gắn bó lâu dài.

Chỉ vài bước chân, cư dân Đảo Vua đã chạm tới nhịp sống phồn hoa của đảo Hoàng Gia

Hiện tại, các sản phẩm Nhà vườn Đảo Vua đã hoàn thiện xây dựng, pháp lý rõ ràng với hình thức sở hữu lâu dài, giúp khách hàng có thể nhận nhà và ổn định cuộc sống ngay.

Bên cạnh lợi thế về không gian sống và hệ tiện ích đã hiện hữu, áp lực tài chính cũng được giảm đáng kể nhờ chính sách hỗ trợ từ chủ đầu tư. Với chương trình "5 năm không lo lãi suất", khách hàng có thể lựa chọn các gói vay linh hoạt từ 3,3%/năm đến 7,8%/năm tương ứng với các kỳ hạn từ 18 - 36 tháng. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất tiếp tục được kiểm soát với mức trần không vượt quá 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo, giúp các gia đình chủ động hơn trong kế hoạch tài chính dài hạn và an tâm kiến tạo tổ ấm.

Trong bối cảnh quỹ căn nhà vườn Đảo Vua ngày càng hữu hạn, cùng những lợi thế đã hiện hữu về vị trí, tiện ích, cộng đồng cư dân và chính sách tài chính thuận lợi, dòng sản phẩm này đang trở thành lựa chọn an cư nổi bật của giới tinh hoa Hải Phòng.

Không chỉ là một căn nhà, đây còn là tuyên ngôn về phong cách sống của những chủ nhân thành đạt - những người tìm kiếm một không gian đủ riêng tư để tận hưởng, đủ phồn hoa để kết nối và đủ đẳng cấp để khẳng định vị thế.