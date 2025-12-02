Nhà xuất bản Đại học Oxford ký kết biên bản ghi nhớ với iSmart và OEG

Việc ký kết nhằm cung cấp các chương trình giảng dạy, văn bằng chứng chỉ và các chương trình phát triển chuyên môn giáo viên đẳng cấp quốc tế trong hệ thống trường công lập tại Việt Nam.

Cột mốc này diễn ra vào thời điểm then chốt khi Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách giáo dục và hội nhập toàn cầu. Các chính sách mới gần đây như Quyết định 2371/QĐ-TTg về Đề án đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai; Nghị quyết 71-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; cùng các Nghị định 202/2025/NĐ-CP và 222/2025/NĐ-CP nhấn mạnh việc mở rộng các chương trình quốc tế và triển khai các biện pháp đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt cho công tác giảng dạy ngoại ngữ. Những chỉ thị này phản ánh cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với giáo dục song ngữ và các chuẩn mực học thuật quốc tế.

Bằng việc tích hợp Chương trình quốc tế Oxford vào khuôn khổ chương trình song bằng của Việt Nam, hợp tác này sẽ góp phần hỗ trợ tham vọng đưa Việt Nam nằm trong số các hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới vào năm 2045.

Hợp tác này sẽ đưa vào triển khai Chương trình quốc tế Oxford, bao gồm Chương trình giảng dạy quốc tế Oxford (OIC) và chứng chỉ OxfordAQA GCSE, A-Level quốc tế, được hỗ trợ bởi:

Phát triển chuyên môn giáo viên thông qua mô hình Train-the-Trainer (Đào tạo giảng viên) của OIC và OxfordAQA.

Bài đánh giá chuẩn hóa quốc tế Oxford (OISA) nhằm đánh giá sự tiến bộ của học sinh theo chuẩn quốc tế.

Hệ thống học liệu được công nhận toàn cầu của Nhà xuất bản Đại học Oxford, bao gồm Chương trình quốc tế Oxford, chứng chỉ OxfordAQA GCSE, A-Level quốc tế cùng nguồn học liệu đa dạng cho các môn học bằng tiếng Anh, được cung cấp dưới dạng bản in và kỹ thuật số để hỗ trợ hành trình học tập của học sinh.

Ghi nhận thành công tại Việt Nam, Oxford đã có sự tham gia sâu rộng và những thành tích nổi bật trong lĩnh vực giáo dục của Việt Nam. Một minh chứng cho thành công này là kết quả ấn tượng của học sinh Việt Nam tại giải thưởng OxfordAQA Go Further Awards uy tín, vinh danh những thí sinh đạt thành tích cao nhất theo chương trình OxfordAQA từ khắp nơi trên thế giới.

Năm nay, hai học sinh Việt Nam đã được công nhận vì thành tích xuất sắc:

Ngô Trần Nam Khánh, đến từ Trường Sentia, đạt nhóm điểm cao nhất thế giới môn Kinh doanh GCSE quốc tế (International GCSE Business)

Nguyễn Trà My, cũng đến từ Trường Sentia, đạt nhóm điểm cao nhất thế giới môn Tâm lý học AS quốc tế (International AS Psychology)

Những thành tích này làm nổi bật năng lực ngày càng lớn mạnh của Việt Nam trong giáo dục quốc tế và cam kết chuẩn bị cho học sinh thành công trong một thế giới kết nối.

"Chúng tôi rất vui mừng chào đón thỏa thuận hợp tác sẽ trực tiếp hỗ trợ mục tiêu đưa hệ thống giáo dục Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế vào năm 2030. Với các học liệu, hệ thống đánh giá, chương trình phát triển chuyên môn và các chứng chỉ quốc tế chất lượng cao và đáng tin cậy, chúng tôi tự hào đồng hành trong việc mở rộng các chương trình song ngữ và quốc tế tại Việt Nam. Làm việc với những đối tác như iSmart Education và OEG, chúng tôi rất vui mừng được triển khai cơ hội này nhằm tạo ra tác động tích cực đối với hoạt động dạy và học, góp phần mang lại thành công cho học sinh và chuẩn bị cho các em một sự nghiệp và cuộc sống viên mãn" - Alex Sykes, Giám đốc điều hành, Giáo dục Quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Oxford

Hoạt động hợp tác sẽ bắt đầu từ tháng 11 năm 2025, tại các trường công lập tại Hà Nội. Kế hoạch triển khai toàn diện đặt mục tiêu tiếp cận hơn 20.000 học sinh trong vòng 5 năm, đóng góp vào tham vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm giáo dục quốc tế của khu vực.

Thông tin chi tiết về Chương trình Quốc tế Oxford có tại www.oxfordinternationalprogramme.com

Giới thiệu về OxfordAQA

OxfordAQA là sự hợp tác giữa Nhà xuất bản Đại học Oxford – một đơn vị trực thuộc Đại học Oxford, và AQA – đơn vị tổ chức kỳ thi GCSE và A-level lớn nhất tại Vương quốc Anh. Điều này có nghĩa OxfordAQA được xây dựng dựa trên nền tảng kiến thức, kinh nghiệm và chuyên môn vượt trội trong lĩnh vực giáo dục và các văn bằng chất lượng cao.

Các chứng chỉ OxfordAQA được xây dựng dành cho học sinh quốc tế. Chúng được thiết kế để phát triển những kỹ năng cần thiết giúp học sinh thành công trong tương lai và đảm bảo các em được chuẩn bị tốt để đạt được kết quả cao trong các kỳ thi. Học sinh có thể yên tâm rằng chứng chỉ OxfordAQA sẽ mở ra cánh cửa cho việc học tập nâng cao với sự công nhận bởi các trường đại học trên toàn thế giới, bao gồm nhóm Russell Group của Vương quốc Anh, Ivy League của Hoa Kỳ, Group of Eight của Australia, cùng danh sách ngày càng mở rộng các trường đại học trên thế giới, đặc biệt là ở châu Âu, Trung Đông và châu Á.