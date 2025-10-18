Nhạc sĩ Trần Tiến: "Vợ là tài sản vô giá của tôi"

Mới đây, nhạc sĩ Trần Tiến cùng cháu gái Hà Trần đã có mặt tại buổi họp báo ra mắt liveshow tôn vinh bộ tứ đại nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến. Tại đây, nam nhạc sĩ chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình sau khi trải qua 30 lần xạ trị ung thư vòm họng.

Nhạc sĩ Trần Tiến

Hành trình chống chọi với bệnh tật của nhạc sĩ Trần Tiến là một minh chứng cho ý chí kiên cường không khuất phục. Sau 30 lần xạ trị tưởng chừng như ngã quỵ, có lúc thân thể gần như liệt, chính tiếng gọi từ sâu thẳm của âm nhạc đã vực ông dậy.

Ông hồi tưởng: "Đến lần xạ trị thứ 30, tôi gần như nằm liệt, không thể dậy nổi. Nhưng những giai điệu gọi tôi: Trần Tiến đâu, dậy đi, đừng hèn thế!.

Từ đó, ca khúc "Không gục ngã" ra đời, không chỉ là lời tự động viên mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi đến những người đang đối mặt với thử thách sinh tử: Hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc còn lại".

Nhạc sĩ thừa nhận bản thân vốn "tham sống, sợ chết", nhưng trải nghiệm cận kề cái chết đã tôi luyện tinh thần ông, giúp ông biết trân trọng giá trị của hơi thở hiện tại. Sự hồi phục phi thường của ông là kết quả của một ý chí bền bỉ, tình yêu thương vô bờ bến từ gia đình và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ. Ông xúc động chia sẻ: "Được sống đến hôm nay là một kỳ tích."

Nhạc sĩ Trần Tiến và vợ

Thoát khỏi cửa tử, Trần Tiến chiêm nghiệm và chọn cho mình lối sống bao dung, lan tỏa yêu thương. Với quãng thời gian còn lại, ông tâm nguyện dâng tặng những giá trị tinh thần quý giá nhất cho công chúng.

Mỗi dấu mốc trong cuộc đời ông đều được ghi lại qua các ca khúc. Ở tuổi đã không còn sung sức để sáng tác nhiều, nhạc sĩ mong muốn tổng hợp và phát hành toàn bộ gia tài âm nhạc của mình trên một nền tảng trực tuyến, như một món quà tri ân gửi đến những người hâm mộ.

Hiện tại, cuộc sống của nhạc sĩ Trần Tiến diễn ra trong sự tĩnh tại và lành mạnh. Ông duy trì thói quen thiền định, tập thể dục mỗi sáng, kết hợp với việc tuân thủ phác đồ điều trị và thăm khám định kỳ. Bên cạnh sức khỏe, gia đình chính là bến đỗ bình yên, là nguồn động lực lớn nhất để ông tận hưởng từng phút giây cuộc sống.

Nam nhạc sĩ khẳng định: “Trong mọi tài sản, vợ tôi chính là báu vật vô giá”. Sự lãng tử của ông và sự nghiêm khắc của vợ ông tưởng chừng đối lập, nhưng lại tạo nên sự dung hòa, giúp họ vun đắp hạnh phúc hơn nửa thế kỷ.

Ở tuổi gần bát tuần, họ vẫn giữ thói quen xưng hô thân mật, giản dị: "anh – em", "ông – bà", thỉnh thoảng là những tiếng gọi trìu mến của thuở thiếu thời. Ông nói: “Cuộc sống của chúng tôi đơn sơ nhưng đầy đủ. Tôi miệt mài với âm nhạc, bà chăm lo vườn tược, viết sách, và niềm vui lớn nhất là sum họp cùng con cháu".

Bà Ngà, vợ nhạc sĩ Trần Tiến cũng có mặt và chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân: "Chúng tôi không còn lãng mạn như các bạn trẻ, nhưng tình cảm tuổi già là sự chăm sóc và tôn trọng nhau. Mỗi người tự ý thức việc của mình, cho nhau tự do, thoải mái, không áp đặt.

Đôi khi ông xã uống chút rượu hay hút điếu thuốc, tôi cũng không ngăn cản, vì nghĩ ở tuổi này nên để anh thích làm gì thì làm. Có khi như thế anh lại khỏe mạnh, sống lâu hơn”.