Nhận 2 thùng tiền của nữ doanh nhân, cựu cán bộ TAND Tối cao hầu toà

06-11-2025 - 10:50 AM | Tài chính - ngân hàng

Cựu cán bộ TAND Tối cao Lê Nam bị cáo buộc đã nhận 26 tỉ đồng của nữ doanh nhân để "giải quyết nhanh vụ kiện".

TAND TP Hà Nội đang đưa các bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982); Lê Nam (SN 1989, cựu cán bộ TAND Tối cao), Nguyễn Việt Anh (SN 1971) ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhận 2 thùng tiền của nữ doanh nhân, cựu cán bộ TAND Tối cao hầu toà- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: L.H.

Theo cáo trạng, Công ty CP Tân Tân có khoản nợ ngân hàng 106 tỉ đồng mất khả năng thanh toán nên bị ngân hàng yêu cầu bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp. Tháng 1-2017, ngân hàng bán khoản nợ này cho Công ty TNHH Tân Hưng Phát, do bà Ng.Th.X.H. (SN 1973, ở Hà Nội) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. Do có quen biết, đồng thời nắm được nhu cầu cần giải quyết nhanh vụ kiện của bà H., Việt Anh "nổ" quen nhiều lãnh đạo cấp cao để giúp nữ doanh nhân này thắng kiện. Tin tưởng Việt Anh, bà H. đã đưa 10 tỉ đồng để Việt Anh đi quan hệ và lo việc.

Tháng 12-2021, Việt Anh nói tìm được mối quan hệ "sân sau" của các lãnh đạo cao cấp và giới thiệu bà H. ra Hà Nội gặp vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Nghĩa (chồng của Thúy Hạnh). Sau đó, bà H. chuyển cho vợ chồng ông Nghĩa 48 tỉ đồng.

Tiếp đó, vợ chồng ông Nghĩa liên hệ nhờ và đưa cho bị cáo Nguyễn Thị Hạnh 41 tỉ đồng của bà Ng.Th.X.H., đồng thời ký hợp đồng ủy quyền cho Nguyễn Thị Hạnh giải quyết công việc.

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thị Hạnh tìm đến Lê Nam, khi đó là cán bộ TAND Tối cao để đặt vấn và được nhận lời, với giá 11 tỉ đồng. Số tiền này sau đó được ông Nghĩa chuyển cho Nguyễn Thị Hạnh nhưng bị cáo này chỉ chuyển cho Nam 6 tỉ đồng. Thời gian sau, Nam yêu cầu Hạnh đưa thêm 20 tỉ đồng thì được nữ bị cáo nói đến công ty của vợ chồng ông Nghĩa (tại Cầu Giấy, Hà Nội) lấy.

Cáo trạng nêu, vợ chồng doanh nhân Nghĩa đã nhờ 3 nhân viên hỗ trợ đếm tiền, bỏ 20 tỉ đồng vào hai thùng bìa carton và bê từ văn phòng xuống ô tô của Nam chờ sẵn trước sảnh tòa nhà, để vào ghế sau.

Đến tháng 7-2022, Nam đòi bà Hạnh chuyển nốt 5 tỉ đồng còn thiếu. Nhưng do đã tiêu hết tiền, Hạnh đề nghị "đổi" bằng 2 thửa đất cho Nam. Đầu năm 2023, biết Nam không giải quyết được công việc, Hạnh nhiều lần yêu cầu trả lại tiền nhưng không được.

Cáo buộc cho rằng Việt Anh chiếm đoạt 10 tỉ đồng, Nguyễn Thị Hạnh chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng, Lê Nam chiếm đoạt 25 tỉ đồng. Sau khi biết mình bị lừa, bà H. đã làm đơn tố giác các bị cáo.

Khi cơ quan điều tra triệu tập đến làm việc, bị cáo Lê Nam gọi điện cho Nguyễn Thị Hạnh hướng dẫn không khai ra mình và hứa ở bên ngoài sẽ lo công việc, chăm sóc con cho Nguyễn Thị Hạnh. Cựu cán bộ tòa án còn hướng dẫn bị cáo Nguyễn Thị Hạnh thay hết sim điện thoại và chỉ liên lạc với mình bằng sim rác.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Việt Anh không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào lời khai của bà H. và các tài liệu khác có trong hồ sơ, cơ quan điều tra cho rằng, đủ căn cứ xác định bị cáo Việt Anh lợi dụng quan hệ thân thiết để chiếm đoạt 10 tỉ đồng của bà H..

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Lê Nam khai rằng mình không tư vấn cho bà H., không làm bất cứ công việc gì để giải quyết tranh chấp thương mại trên, không có việc nhận hơn 20 tỉ đồng. Tuy nhiên, căn cứ vào các dữ liệu điện tử là các file ghi âm, xác định bị cáo Nguyễn Thị Hạnh và Lê Nam đã đưa ra các thông tin gian dối để nhận tiền "chạy án".

Theo dự kiến, chiều nay 6-11, TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

