Nhận chở 20 tấn hàng, đến nơi chủ thuê không chịu nhận mà còn báo cảnh sát, tòa án tuyên bố: “Phải trả thêm tiền”

Tại Khai Phong (Trung Quốc), một tài xế xe tải đường dài đã nhận vận chuyển gần 20 tấn hành tây đến Nam Kinh với tiền công chỉ 3.200 NDT (khoảng 12 triệu đồng). Tuy nhiên, sự cố phát sinh sau khi giao hàng đã khiến vụ việc leo thang thành tranh chấp pháp lý, buộc hai bên phải làm việc với cảnh sát Trung Quốc, sau đó kiện lên tòa án địa phương.

Theo thông tin từ Toutiao, ông Trương là tài xế có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Tháng 5/2024, ông nhận một đơn vận chuyển qua nền tảng trực tuyến như thường lệ. Đơn hàng ghi rõ khối lượng hàng hóa là 20 tấn hành tây, cước vận chuyển được thỏa thuận ở mức 3.200 NDT.

Sau khi xác nhận đơn, ông Trương tiến hành kiểm đếm hàng cẩn thận trước khi bốc xếp lên xe. Để tránh mưa gió làm ảnh hưởng đến chất lượng trong quá trình vận chuyển đường dài, ông còn phủ thêm áo mưa lên lô hàng. Tuy nhiên, chính biện pháp bảo vệ này về sau lại trở thành nguyên nhân gây tranh cãi.

Khi xe đến Nam Kinh, người nhận là ông Lý tới kiểm tra và phát hiện một phần hành tây có dấu hiệu hư hỏng, thối rữa. Từ đó, hai bên phát sinh bất đồng. Ông Trương lập tức giải thích rằng việc hỏng hàng có thể do nước đọng từ áo mưa thấm vào, chứ không phải do quá trình vận chuyển. Dù vậy, ông Lý không chấp nhận lời giải thích này và kiên quyết từ chối nhận hàng, sau đó rời đi.

Rơi vào thế bị động, tài xế nhiều lần tìm cách liên hệ với bên nhận nhưng không nhận được sự hợp tác. Trong khi đó, hành tây là mặt hàng dễ hỏng, nếu tiếp tục để lâu có nguy cơ thiệt hại tăng thêm. Trước áp lực thực tế, ông Trương đã đưa ra quyết định tự xử lý lô hàng để “cắt lỗ”: ông bán toàn bộ số hành với giá thấp cho một cửa hàng nông sản địa phương.

Tưởng rằng sự việc đã khép lại, nhưng mọi thứ hóa ra chưa dừng lại. Khi biết số hành đã bị bán hết, ông Lý tỏ ra bức xúc và yêu cầu bồi thường. Theo ông Lý, lô hàng này có giá trị khoảng 34.000 NDT và tài xế phải chịu trách nhiệm đầy đủ.

Đối mặt với yêu cầu bồi thường lớn gấp nhiều lần tiền cước vận chuyển, ông Trương rơi vào tình thế khó khăn. Hai bên tiếp tục tranh cãi và cuối cùng ông Lý đã trình báo cảnh sát, yêu cầu mời tài xế đến làm việc để giải quyết.

Vụ việc sau đó được xem xét dưới góc độ pháp lý. Theo quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc, bên vận chuyển có nghĩa vụ giao hàng an toàn theo đúng thời gian và lộ trình đã thỏa thuận, đồng thời phải bảo quản hàng hóa phù hợp. Ngược lại, bên nhận có trách nhiệm nhận hàng đúng hẹn và thanh toán chi phí vận chuyển. Nếu bên nhận từ chối nhận hàng mà không có lý do chính đáng thì bên vận chuyển có quyền yêu cầu thanh toán chi phí phát sinh như cước vận chuyển và lưu kho.

Trong vụ việc này, tòa án xác định ông Trương đã hoàn thành nghĩa vụ vận chuyển khi đưa lô hành tới Nam Kinh. Tuy nhiên, sau khi người nhận từ chối, tranh chấp vẫn chưa được nền tảng trung gian hoặc hai bên thống nhất xử lý. Việc ông tự ý bán toàn bộ hàng hóa khi chưa có sự đồng ý của chủ hàng đã khiến ông phải đối mặt với rủi ro pháp lý.

Sau quá trình xét xử, tòa án Trung Quốc kết luận hành vi của ông Trương là vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng vận chuyển. Căn cứ vào đơn giá hành tây tại thời điểm đó là 1,56 NDT/kg, tòa yêu cầu ông phải bồi thường 29.796 NDT cho ông Lý.

Tuy vậy, tòa cũng không chấp nhận toàn bộ yêu cầu bồi thường mà phía ông Lý đưa ra trước đó.

Vụ việc trở thành bài học đáng chú ý trong hoạt động logistics đường dài, cho thấy chỉ một quyết định nóng vội trong khâu xử lý hàng hóa cũng có thể khiến người vận chuyển phải chịu thiệt hại lớn, thậm chí vượt xa khoản tiền công ban đầu.

