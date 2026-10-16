Nhận diện thủ đoạn, tạo “lá chắn” với thông tin xấu, độc trên không gian mạng

Chủ động nhận diện, phòng ngừa

Trong bối cảnh mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến ngày càng phổ biến, việc tiếp nhận, chia sẻ thông tin đã trở thành hoạt động thường nhật của nhiều người. Tuy nhiên, nếu thiếu kỹ năng kiểm chứng, người dùng có thể vô tình tiếp cận, tương tác, thậm chí tiếp tay lan truyền những nội dung sai sự thật, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Nhận diện rõ nguy cơ này, Công an phường Phúc Lợi (Công an TP Hà Nội) thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện thông tin xấu, độc; đồng thời thận trọng khi tham gia, theo dõi các trang, hội, nhóm trên mạng xã hội.

Cán bộ Công an phường Phúc Lợi tuyên truyền, hướng dẫn công dân nhận diện thông tin xấu, độc và nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn.

Qua công tác nắm tình hình, Tổ An ninh Công an phường phát hiện công dân N.X.H. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tham gia một số hội, nhóm có nội dung chống phá Nhà nước Việt Nam. Thay vì chỉ tập trung vào việc phát hiện hành vi, lực lượng công an đã chủ động làm việc, trao đổi, tuyên truyền, giúp công dân nhận diện tính chất và nguy cơ từ những nguồn thông tin không chính thống; hướng dẫn kỹ năng kiểm chứng, lựa chọn nguồn tin đáng tin cậy và nâng cao trách nhiệm khi tiếp cận, chia sẻ thông tin trên mạng.

Tại buổi làm việc ngày 2/10/2026, ông N.X.H. cho biết, do nhận thức và hiểu biết còn hạn chế, ông đã tham gia một hội, nhóm không chính thống, trong đó có các nội dung xấu, độc, phản động, kích động. Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, cung cấp thông tin và hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn trên không gian mạng, ông đã chủ động rời khỏi nhóm, đồng thời cảm ơn lực lượng công an đã kịp thời giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm.

Tương tự, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tam Hưng phát hiện một số tài khoản thường xuyên theo dõi, tương tác, bình luận, chia sẻ hoặc bày tỏ cảm xúc với các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trên những trang, kênh, nhóm có hoạt động tuyên truyền, kích động, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Công an xã đã mời các chủ tài khoản đến làm việc, xác minh nội dung và mục đích tương tác. Các cá nhân thừa nhận hành vi của mình, nguyên nhân xuất phát từ thiếu hiểu biết pháp luật, chưa nhận thức đầy đủ về nguồn gốc, tính chất của thông tin hoặc do tò mò, nhất thời tương tác mà chưa lường hết hậu quả.

Trên cơ sở đó, lực lượng công an giải thích các quy định pháp luật về trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội; phân tích phương thức hoạt động, tính chất và nội dung của các trang, kênh, nhóm có dấu hiệu tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá.

Qua tuyên truyền, các cá nhân nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, ký cam kết không tái phạm, không tiếp tục theo dõi, bình luận, chia sẻ hoặc tương tác với những nội dung xấu, độc, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Công an xã Tam Hưng mời một số chủ tài khoản đến trụ sở để làm việc.

Từ những vụ việc trên có thể thấy, bên cạnh biện pháp đấu tranh, xử lý vi phạm, việc chủ động tiếp cận, giải thích và nâng cao nhận thức ngay từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng. Khi người dân hiểu rõ bản chất thông tin, nhận diện được thủ đoạn lôi kéo, kích động và biết cách kiểm chứng nguồn tin, nguy cơ bị lợi dụng để lan truyền nội dung độc hại sẽ từng bước được hạn chế.

Đấu tranh quyết liệt, không để bị động, bất ngờ

Thực tế cho thấy, các đối tượng vi phạm pháp luật ngày càng tận dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và nền tảng trực tuyến để tổ chức hoạt động, điều hành, che giấu hành vi hoặc phát tán thông tin sai lệch. Tốc độ lan truyền nhanh, phạm vi tiếp cận rộng và khả năng ẩn danh khiến việc phát hiện, xác minh, xử lý đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với lực lượng chức năng.

Trước đó, tại hội nghị “Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh với các đối tượng vi phạm pháp luật trên không gian mạng” ngày 10/9/2026, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh: tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Nếu không chủ động nhận diện, phát hiện và xử lý từ sớm, những nguy cơ trên môi trường mạng có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu toàn lực lượng đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác; chủ động nhận diện, kịp thời phát hiện phương thức, thủ đoạn của từng loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Từng đơn vị phải xây dựng kế hoạch đấu tranh căn cơ, tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả với tinh thần “không vùng cấm, không biên giới”.

Không gian mạng không chỉ là địa bàn phát sinh vi phạm mà còn là nguồn thông tin phục vụ công tác nắm tình hình, nhận diện những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự. Việc chủ động khai thác, phân tích thông tin giúp lực lượng công an phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động, từ đó triển khai biện pháp đấu tranh, xử lý phù hợp, không để rơi vào tình trạng bị động, bất ngờ.

Công an Hà Nội đưa ra khuyến cáo: hành vi đăng tải, chia sẻ, phát tán, bình luận đồng tình hoặc có những hành vi khác nhằm lan truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị xử lý theo quy định pháp luật, tùy tính chất, mức độ và hậu quả. Một lượt chia sẻ thiếu kiểm chứng, một bình luận cổ súy hoặc một lần tương tác tưởng chừng vô hại cũng có thể góp phần làm gia tăng phạm vi lan truyền của thông tin sai lệch.

Người dân cần hình thành thói quen kiểm chứng trước khi tin, suy xét trước khi bình luận và cân nhắc trước khi chia sẻ. Đối với những thông tin gây sốc, có nội dung kích động, xuyên tạc hoặc đưa ra kết luận cực đoan, cần kiểm tra nguồn đăng tải, đối chiếu với thông tin từ các cơ quan báo chí và nguồn chính thống, tránh để cảm xúc nhất thời chi phối hành vi trên mạng…

Người dùng cũng cần thận trọng trước những lời mời tham gia hội, nhóm không rõ nguồn gốc; không tiếp tay lan truyền nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Khi phát hiện tài khoản, trang, kênh, nhóm phát tán thông tin sai sự thật hoặc có dấu hiệu vi phạm, người dân nên lưu giữ thông tin cần thiết, thông báo cho cơ quan công an để được xác minh, xử lý theo quy định.