Nhận được cuộc gọi từ công an giả, cụ ông ra ngân hàng rút 500 triệu thì giao dịch viên lập tức báo công an thật

Theo đó, chỉ trong hai ngày liên tiếp 30/11/2023 và ngày 01/12/2023, Công an xã Tản Lĩnh phối hợp tổ chức tín dụng trên địa bàn đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 02 vụ giả danh Công an lừa đảo qua điện thoại, giúp người dân tránh mất oan hàng tỷ đồng.



Gần đây nhất, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 01/12, ông N.X.Đ (SN: 1952, trú tại thôn Cẩm Phương, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Ở đầu dây bên kia, một người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an. Người này thông báo ông Đ liên quan đến một vụ vi phạm pháp luật, thông tin cá nhân và số điện thoại của ông đã bị các đối tượng xấu lợi dụng để đăng ký tài khoản ngân hàng với mục đích mua bán trái phép chất ma túy, hiện đã có "lệnh bắt bị can để tạm giam", yêu cầu ông khai báo toàn bộ thông tin về tài khoản ngân hàng. Người này còn yêu cầu mọi thông tin về sự việc phải được giữ bí mật. Nếu ông không chuyển vào số tài khoản đối tượng cung cấp số tiền 500 triệu đồng thì sẽ bị bắt để điều tra. Do lo sợ, ông Đ đến ngân hàng để giao dịch chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Khi đến Phòng Giao dịch ngân hàng Agribank chi nhánh xã Tản Lĩnh để yêu cầu rút số tiền 500 triệu đồng từ sổ tiết kiệm. Nghi ngờ ông Đ đang bị lừa đảo nên nhân viên ngân hàng đã gọi điện báo Công an xã Tản Lĩnh. Nhanh chóng có mặt, Công an xã Tản Lĩnh đã tuyên truyền, giải thích đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo qua mạng nên ông Đ đã không thực hiện theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo.

Ngân hàng phối hợp với Công an xã Tản Lĩnh kịp thời ngăn chặn giao dịch của ông Đ cho đối tượng lừa đảo (Ảnh: CA TP HN)

Tương tự, ngày 30/11, Công an xã Tản Lĩnh đã giúp bà N.T.H (SN: 1970, trú tại thôn Hoàng Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì) kịp thời dừng chuyển 1 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo giả danh cán bộ Công an.

Từ những vụ việc, thủ đoạn lừa đảo nói trên, Công an huyện Ba Vì khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, tránh mắc bẫy của kẻ xấu. Tuyệt đối không có việc cán bộ Công an gọi điện thoại yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để điều tra. Khi phát hiện người lạ gọi điện có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần chủ động báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.