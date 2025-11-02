Nhận được tin nhắn này, người dùng Zalo, Facebook phải xoá ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoản
Công an tỉnh Gia Lai vừa cảnh báo về chiêu thức lừa đảo mới qua các hội nhóm Zalo, Facebook,...
Mới đây, các đơn vị thuộc lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt phát đi cảnh báo về mã độc đang lan truyền tại các hội nhóm mạng xã hội, qua một tập tin có tên “DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.rar”.
Theo đó, file này chứa mã độc và đang được chia sẻ trong một số nhóm Zalo, Facebook,... Người dùng mạng xã hội khi tải tập tin này về thiết bị và giải nén, mã độc sẽ tự động cài vào máy, đánh cắp các thông tin, tài liệu trên máy, thông tin đăng nhập, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng... Ngoài ra, có thể xảy ra tình huống thiết bị, tài khoản tự động gửi file tương tự để lây lan mã độc sang người khác.
Cơ quan Công an khuyến cáo mọi người không tải, mở file này và một số biện pháp phòng tránh: Không tải, không mở file có đuôi “.rar”, “.zip” lạ, không rõ nguồn gốc; đặc biệt là khi bên trong có chứa file gắn đuôi “.exe” hoặc “.bat”.
Quét toàn bộ máy tính bằng phần mềm diệt virus ngay nếu đã lỡ tải tập tin nói trên, đổi mật khẩu các tài khoản quan trọng (Zalo, email, ngân hàng...). Ngoài ra mọi người lưu ý chỉ nhận tài liệu từ nguồn chính thống, hệ thống nội bộ hoặc từ người xác thực được.
Cơ quan Công an đề nghị mọi người nâng cao cảnh giác và thông báo đến mọi người xung quanh để biết, đề phòng, tránh tình trạng làm lây lan, phát tán mã độc.
Theo Báo Gia Lai
Nhịp sống thị trường