Nhận hối lộ, 5 cựu cán bộ hải quan hầu tòa

11-08-2025 - 08:43 AM | Xã hội

“Bảo kê’ cho buôn lậu, cựu Đội trưởng Hải quan hưởng lợi 102 triệu đồng, 4 cựu cán bộ Hải quan khác nhận từ 2-140 triệu đồng. Cả 5 bị cáo cùng hầu tòa về tội “Nhận hối lộ”.

Ngày 11/8, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo là cựu cán bộ Hải quan Bình Phước (cũ), gồm: Lâm Văn Tới (38 tuổi, cựu Đội trưởng Đội nghiệp vụ), Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng, cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Nhận hối lộ, 5 cựu cán bộ hải quan hầu tòa- Ảnh 1.

Các cựu cán bộ hải quan tại thời điểm bị bắt tạm giam.

Chung vụ án, các bị cáo Bạch Tấn Cường (45 tuổi, Phó giám đốc Công ty XNK Tân Phong Vận), Võ Thanh Tuấn (38 tuổi, Giám đốc Công ty Long Tân Vina - trụ sở ở Bình Phước) bị xét xử về tội “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”. 6 bị cáo khác bị xét xử về tội “Buôn lậu”.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Văn Hậu làm chủ tọa, dự kiến diễn ra từ ngày 11/8 đến ngày 13/8.

Theo cáo trạng, Bạch Tấn Cường thành lập và sử dụng các pháp nhân như Công ty Sunview, Công ty Gold Vina, Công ty Indus Alphal mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục hải quan Chơn Thành (Bình Phước cũ) điều chỉnh tên hàng hóa, giảm trọng lượng hàng hóa và liên hệ với công chức hải quan để bỏ qua sai phạm.

Từ giữa năm 2022 đến tháng 8/2023, Cường chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ, nhập khẩu trái phép hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam với tổng giá trị hơn 23,8 tỷ đồng.

Cường và Tuấn đã liên hệ với Lâm Văn Tới thỏa thuận về việc giúp đỡ giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa. Tới đồng ý nhận "bảo kê" với giá 3,5 triệu đồng/container, không phân biệt luồng vàng (chỉ kiểm tra hồ sơ giấy), luồng đỏ (kiểm tra cả hồ sơ giấy và kiểm tra thực tế hàng hóa). Đến cuối tháng, hai bên thực hiện việc đối chiếu số lượng container nhập khẩu, thực hiện việc chung chi bằng tiền mặt cho Tới.

Với các lô hàng sợi bị phân luồng đỏ, Cường và Tuấn liên hệ với Tới để xin không kéo container lên Chi cục Hải quan Chơn Thành thực hiện kiểm hóa. Sau khi các container sợi Polyester (do Công ty Sunview và Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu) làm thủ tục bốc dỡ hàng hóa từ Cảng Cát Lái (TPHCM) sẽ được đưa thẳng về kho mà không cần đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành để làm thủ tục kiểm hóa và thông quan. Tới chỉ đạo thuộc cấp lập khống phiếu kiểm tra nhưng thực tế không thực hiện việc kiểm hóa đúng quy định đối với các lô hàng luồng đỏ do Cường, Tuấn nhập khẩu.

Tiền "bảo kê" thu được, Tới chia lại cho các thuộc cấp 2 triệu đồng trên mỗi container hàng.

Từ tháng 10/2022 đến tháng 8/2023, Tới đã nhận 266 triệu đồng từ Cường và Tuấn, trong đó Tới hưởng lợi cá nhân 102 triệu đồng.

Theo Tân Châu

Tiền Phong

