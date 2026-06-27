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Nhận hơn 250 tỷ đồng từ 500 người dân trên cả nước, Nguyễn Văn Cương SN 1998 và 11 đối tượng bị bắt giữ

| | Xã hội

Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 12 đối tượng, bước đầu xác định nhóm này đã lừa khoảng 500 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 12 đối tượng; bước đầu xác định các đối tượng đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 250 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1998, trú xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1992, trú xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh là hai đối tượng cầm đầu đường dây. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã tuyển chọn nhiều công dân Việt Nam sang đưa sang Campuchia, tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với sự phân công nhiệm vụ cụ thể, chặt chẽ.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo

Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ngân hàng, cơ quan thuế; tổ chức tạo lập website, ứng dụng giả mạo của cơ quan, doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin với bị hại. Đồng thời, xây dựng nhiều kịch bản lừa đảo như tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến, đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo, lừa đảo tình cảm, chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để vay, mượn tiền.

Đặc biệt, các đối tượng còn giả danh cán bộ, sĩ quan lực lượng vũ trang, liên hệ với các cửa hàng, doanh nghiệp đặt mua hàng hóa với số lượng lớn, sau đó yêu cầu bị hại mua hộ các mặt hàng khác và chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước vào tài khoản do chúng chỉ định để chiếm đoạt tài sản.

Thực hiện kế hoạch phá án, ngày 23/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh, thành phố đồng loạt triển khai các tổ công tác, tiến hành triệu tập, khám xét và bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây. Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật và phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội gồm tiền mặt, ô tô, điện thoại di động, máy tính, giấy tờ tùy thân, trang sức cùng nhiều tài liệu liên quan.

Đối tượng Nguyễn Văn Cương tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 10/2024 đến nay đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 500 bị hại trên phạm vi cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng khác đối với 6 đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng có liên quan; đồng thời áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản nhằm thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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