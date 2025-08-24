Nhận hơn 6 triệu m³ khí đốt Nga mỗi ngày với giá rẻ bèo, quốc gia ứng viên EU sốt sắng muốn mua thêm, tuyên bố nhờ Moscow mà tránh được khủng hoảng năng lượng tại châu Âu

Serbia đang trong giai đoạn đàm phán nâng cao với tập đoàn năng lượng Gazprom về một thỏa thuận cung cấp khí đốt dài hạn mới, Bộ trưởng Năng lượng Dubravka Dedovic Handanovic cho biết trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Tass (Nga).

Các cuộc thảo luận hướng tới việc hoàn tất thỏa thuận trước khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào tháng 9. Tháng 5, hợp đồng này đã được gia hạn thêm 4 tháng. Theo thỏa thuận hiện tại, Serbia nhận 6,1 triệu m³ khí đốt/ngày với giá ưu đãi 290 euro (330 USD)/1.000 m³, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng giá thị trường châu Âu (hơn 400 USD/1.000 m³).

“Chỉ còn một vài yếu tố chi tiết của thỏa thuận mới cần xác định”, Bộ trưởng Handanovic nói, đồng thời bày tỏ tin tưởng 2 bên có thể sớm hoàn tất thảo luận.

Thỏa thuận tạm thời được gia hạn đã cho phép Serbia xây dựng dự trữ, bao gồm bơm đầy kho dự trữ ngầm Banatski Dvor và bổ sung vào kho dự trữ thuê từ Hungary. Bộ trưởng năng lượng Serbia nhấn mạnh, việc duy trì nguồn cung khí đốt Nga là tối quan trọng trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng châu Âu, giúp đảm bảo nguồn năng lượng ổn định cho hộ gia đình và doanh nghiệp.

“Điều quan trọng nhất là nhờ nguồn khí đốt từ Nga, ngay lúc đỉnh điểm của khủng hoảng, chúng tôi đã duy trì được nguồn cung ổn định cho người dân và nền kinh tế”, bà Handanovic nói với hãng tin Beta (Serbia). Serbia là ứng cử viên chờ gia nhập EU kể từ năm 2012.

Bộ trưởng Serbia tái khẳng định Nga là “đối tác lâu dài và quan trọng” trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời khẳng định hợp tác vẫn “hiệu quả và đôi bên cùng có lợi” bất chấp những biến động gần đây.

Hiện tại, Serbia cũng đã bắt đầu mở rộng cơ sở lưu trữ Banatski Dvor. “Việc tăng công suất lưu trữ khí đốt trong nước có ý nghĩa quan trọng với an ninh năng lượng, nhất là trong bối cảnh biến động địa chính trị”, bà nói thêm.

Ngoài khí đốt, dự án đường ống dẫn dầu Serbia – Hungary cũng được Bộ Năng lượng Serbia coi là ưu tiên hàng đầu. Với sự hỗ trợ từ cả Moscow và Budapest, tuyến đường ống này sẽ kết nối Serbia với đường ống Družba, qua đó đa dạng hóa tuyến nhập khẩu dầu.

Tháng 2 vừa qua, Hungary công bố kế hoạch đầu tư 320 triệu euro trong 3 năm để triển khai dự án. Theo Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó, tuyến đường ống sẽ dài 180 km tại Hungary và 120 km tại Serbia, kết nối nhà máy lọc dầu Sazhalombat (lớn nhất Hungary, gần Budapest) với thành phố Novi Sad (miền Bắc Serbia).

Dự án này không chỉ biến Hungary thành quốc gia trung chuyển dầu Nga trọng yếu, mà còn mở rộng khả năng tiếp cận nguồn năng lượng cho Serbia trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thắt chặt.

“Hợp tác năng lượng với Nga được xây dựng trên niềm tin lâu dài và lợi ích chung”, Bộ trưởng Handanovic nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Serbia sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách năng lượng độc lập và có chủ quyền.

Tham khảo: Tass, Bne Intellinews﻿