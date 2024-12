Nhận hộp Iphone mới nguyên nhưng bên trong là điện thoại cũ hỏng: Nhiều người mua hàng chuyển tiền trước “dính bẫy”, số tiền lừa đảo lên đến 8 tỷ

Công an thành phố Đồng Hới, tình Quảng Bình phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao và các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức mua bán điện thoại giá rẻ.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Văn Hùng (sinh năm 1993); Hà Thị Nghiến (sinh năm 2004, vợ của Hùng); Phạm Văn Quang (sinh năm 1993); Vũ Văn Quang (sinh năm 1996); Trần Văn Lâm (sinh năm 2006), Nguyễn Văn Thiệp (sinh năm 1993) và Vũ Xuân Tú (sinh năm 1994) cùng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương. Riêng đối tượng Hà Thị Nghiến là đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh thời hạn 3 tháng.

Lợi dụng các nền tảng trên mạng xã hội, hai vợ chồng Trần Văn Hùng và Hà Thị Nghiến lập các nhóm, trang Facebook để đăng bán sản phẩm điện thoại di động Iphone đời cao với giá rẻ từ khoảng 1,5 – 3 triệu đồng, cam kết hàng chính hãng, mới 100%…

Sau khi khách hàng đồng ý chốt đơn, các đối tượng sẽ gửi cho khách hàng các đơn hàng bên ngoài là vỏ hộp Iphone mới còn bên trong chứa máy điện thoại cũ, hỏng. Các đối tượng yêu cầu đơn vị vận chuyển không cho khách hàng kiểm tra hàng trước mà phải thanh toán trước mới được nhận hàng. Khi khách hàng đã chuyển tiền cho đơn vị vận chuyển xong, kiểm tra phát hiện đơn hàng không đúng như thỏa thuận thì cũng không thể khiếu nại để lấy lại tiền do chính sách của các đơn vị vận chuyển. Bằng phương thức, thủ đoạn như trên, từ khoảng tháng 02/2023 đến nay, ước tính nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt được gần 8 tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 05 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động cá nhân của các đối tượng sử dụng, máy in đơn; máy khò; 139 vỏ hộp điện thoại Iphone các loại và 262 hộp điện thoại Iphone nguyên kiện các loại (bên trong đựng điện thoại hỏng để chuẩn bị gửi đi); 24 thẻ ngân hàng các loại; 10 tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cùng các tang vật khác liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng…

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều hộp điện thoại Iphone hỏng được các đối tượng chuẩn bị gửi đi cho khách hàng và nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Hới, Quảng Bình thông báo ai là bị hại của các đối tượng trên, đến Công an thành phố, gặp Điều tra viên Bùi Anh Đức, SĐT: 089 9639639 để phối hợp giải quyết.