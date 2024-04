Thời gian gần đây, ở Trung Quốc, liên tục có các chủ cửa hàng hoa nhận được đơn hàng giá trị lớn.

Những "người mua hàng bí ẩn" đã chi rất nhiều tiền để làm hộp quà cỡ lớn những bó hoa được kết bằng tiền mặt. Ít ai ngờ rằng, ẩn giấu đằng sau món quá đó thực chất lại là một bẫy rửa tiền tinh vi. Thủ đoạn mới này của băng đảng lừa đảo qua mạng đã lôi kéo nhiều chủ cửa hàng hoa vào các vụ rửa tiền. Một cửa hàng hoa ở Diên Biên, Cát Lâm vừa rơi vào bẫy.



Anh Li, chủ cửa hàng hoa cho biết: "Anh ta (kẻ rửa tiền) nhìn thấy số điện thoại của tôi trên Internet và thêm tôi trên WeChat, anh ta gửi cho tôi một bức ảnh, đó là một set hoa và quà, ở giữa hộp quà là rất nhiều tiền mặt.

Bên kia nói với anh Li rằng anh ta muốn thiết kế một hộp quà tặng với hoa kết bằng tiền cho bạn gái, số lượng hoa không quan trọng, điều quan trọng là phải bỏ 300 tờ nhân dân tệ với mệnh giá 100 nhân dân tệ vào đó, tổng cộng 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng).

Anh Li trước đó đã nhận được một đơn đặt hàng tương tự nên đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều, hoa, hộp đóng gói và phí thủ công tổng cộng là 150 nhân dân tệ, bên kia đã thanh toán chuyển khoản. Vậy làm sao để chuyển cho anh Li 30.000 tệ trong hộp quà? Lúc này, bên kia đề nghị có thể chuyển tiền vào thẻ ngân hàng của anh Li, sau đó anh Li sẽ rút tiền mặt làm hộp quà.

Anh Li cho biết: "Anh ta nói sẽ tặng quà trong buổi chiều, yêu cầu tôi đưa số tài khoản thẻ ngân hàng của mình nên tôi chụp ảnh thẻ ngân hàng của mình cho anh ta. Anh ta nói sẽ chuyển tiền cho tôi. Sau khi chuyển khoản, tôi kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng, thấy đã nhận được tiền, tôi trực tiếp rút tiền ra và làm theo yêu cầu của anh ta".

Anh Li đã làm hộp quà hoa tiền tự thiết kế này theo yêu cầu của bên kia. Lúc này, đối phương lại đưa ra yêu cầu mới. Anh ta hy vọng anh Li có thể hỗ trợ giao hàng.

"Khoảng 1 giờ chiều, anh ta gửi cho tôi địa chỉ và số điện thoại, địa chỉ anh ta cho tôi là địa chỉ ga tàu ở đây và rồi nhờ tôi gói chiếc hộp này lại. Tôi đã tìm một cậu bé giao hàng để giao cho anh ta" - Li nói.

Cứ như vậy, giao dịch đã hoàn tất. Nhưng điều ông Li không ngờ là ngày hôm sau công an đã tìm thấy ông. Hóa ra số tiền nhận được trong thẻ ngân hàng của ông Li để làm hộp quà hoa đựng tiền thực chất là tiền lừa đảo qua mạng.

Li Siyao, công tố viên Viện kiểm sát nhân dân quận Haidian, Bắc Kinh cho biết: "Có một người dân ở quận Haidian, Bắc Kinh bị công ty viễn thông lừa đảo. Công an phát hiện ra rằng 30.000 nhân dân tệ mà anh ta bị lừa đã chuyển vào tài khoản của một chủ cửa hàng hoa".

Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng 30.000 nhân dân tệ của nạn nhân bị lừa đảo ở Bắc Kinh đã được bọn tội phạm lừa đảo qua mạng chuyển vào tài khoản của ông Li, chủ cửa hàng hoa. Cơ quan công an đã nhanh chóng xác định và bắt giữ nghi phạm trong vụ án thông qua đoạn chat và số điện thoại do ông Lý cung cấp.

Li Siyao nói: "Đã xác định băng nhóm lừa đảo mạng gồm 5 người, trong đó có 3 người trong nhóm là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, hai người còn lại vừa mới 18 tuổi".





Tian Ran, trợ lý công tố viên Viện kiểm sát nhân dân quận Haidian, Bắc Kinh cho biết: "Có một trong những tội phạm là một người trưởng thành và chịu trách nhiệm liên lạc với gia đình, sau đó chỉ đạo 4 nghi phạm liên lạc với chủ cửa hàng hoa bằng điện thoại di động của chúng. Chúng phạm tội một cách nhanh chóng, khi đến một thành phố, mỗi người làm một hoặc hai "vụ" rồi chuyển đến thành phố tiếp theo. Các công tố viên cũng đề cập rằng những thanh niên này đã nhìn thấy tin "tuyển dụng bán thời gian trên mạng" và để kiếm tiền nhanh chóng, chúng đã giúp những kẻ lừa đảo qua mạng rửa tiền.

Tian Ran nói: "Khi một băng nhóm tội phạm lấy được tiền mặt trong bó hoa, họ có thể nhận được một khoản hoa hồng nhất định. Ví dụ: đối với lệnh chuyển tiền mặt 20.000 nhân dân tệ, anh ta có thể nhận được hoa hồng từ 1.000 nhân dân tệ đến 2.000 nhân dân tệ. Theo khai nhận của các đối tượng, sau khi có tiền, chúng dùng vào những việc tiêu xài hoang phí hàng ngày như ca hát, đi cafe Internet hay mua sắm… Tiền đến và đi nhanh chóng".

Sau khi xem xét, 5 nghi phạm bị tình nghi có biểu hiện bao che và che giấu số tiền phạm tội thu được, theo lời khai của họ, vẫn còn nhiều tình tiết tội phạm cần được xác minh thêm và vụ án vẫn đang được xử lý.

Trên thực tế, tội phạm rửa tiền sử dụng bó hoa, bánh tiền như thế này không phải là trường hợp cá biệt, theo thống kê, nhiều cửa hàng hoa, bánh ngọt trên cả nước đã bị ảnh hưởng bởi loại hình phạm tội này.

Cách đây không lâu, một chủ cửa hàng hoa ở Giang Tô nhận được đơn đặt hàng từ một khách hàng lạ, yêu cầu làm hộp quà hoa tiền trị giá 52.000 nhân dân tệ để cầu hôn bạn gái. Sau khi người bán hoa rút tiền mặt mua hoa theo yêu cầu, thẻ ngân hàng của anh ta đã bị đóng băng trong vòng một giờ.

Một chủ cửa hàng hoa ở Côn Minh, Vân Nam, nhận được đơn đặt hàng trên một nền tảng và được yêu cầu làm một bó hoa 10.000 nhân dân tệ, khi sử dụng lại thẻ ngân hàng, cô phát hiện thẻ đã bị đóng băng.

Chủ một cửa hàng bánh ở Ngọc Lâm, Thiểm Tây nhận được đơn đặt hàng từ một khách hàng yêu cầu làm bánh và giấu 35.000 nhân dân tệ tiền mặt bên trong bánh để tặng bố mẹ. Ngày hôm sau, thẻ ngân hàng của anh cũng bị đóng băng do dòng tiền lừa đảo tràn vào.

Trong những trường hợp như vậy, chủ cửa hàng thường bị thiệt hại nặng nề do bị đóng băng thẻ ngân hàng hoặc thậm chí bị giữ lại số tiền liên quan đến vụ việc. Vậy tại sao bọn tội phạm lại tập trung vào những bó hoa và bánh sáng tạo này? Khi nhận thức của xã hội về vấn đề lừa đảo qua mạng viễn thông ngày càng sâu sắc, ý thức phòng ngừa tăng lên, nhận thức của người dân về việc bảo vệ thông tin cá nhân, số tài khoản thẻ ngân hàng cũng dần nâng cao, do đó, việc trực tiếp mượn tài khoản ngân hàng của người khác để chuyển tiền ngày càng khó khăn. Do đó, bọn tội phạm phải tìm ra những cách rửa tiền tinh vi hơn và ít bị phát hiện hơn.

Làm thế nào để phân biệt đơn đặt hàng thật với bẫy rửa tiền?

Mặc dù bọn tội phạm cố gắng hết sức để gây nhầm lẫn cho các nạn nhân, các đơn đặt hàng bị nghi ngờ rửa tiền có thể có những đặc điểm như sau.

Đặc điểm 1: Khách hàng không xuất hiện. Khách hàng này từ đầu đến cuối không bao giờ xuất hiện, dù trong việc đặt hàng hay thanh toán.

Đặc điểm 2: Hỏi số tài khoản thẻ ngân hàng.

Vì vậy, người bán không nên tùy ý cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của mình cho người khác và nên chủ động báo cáo các đơn hàng bất thường cho cơ quan tư pháp để đảm bảo hoạt động an toàn và hợp pháp của chính mình.