Nhàn rỗi khi về hưu, cựu nhân viên ngân hàng liều mình hồi sinh ngành kinh doanh đang lụi tàn, 32 năm sau hái quả ngọt

Ông Woon Tek Seng là người chuyển từ Hải Nam, Trung Quốc, đến Singapore từ hồi 3 tuổi và sinh sống tại đây cho đến khi trưởng thành. Ký ức của ông gắn liền với những quán cà phê cổ kính, còn được gọi là kopitiam, trên đường Killiney ở trung tâm Singapore. Suốt 40 năm, ngày nào ông cũng đến quán thưởng thức cà phê.

Năm 1992, khi biết tin chủ quán cà phê pha tay sắp đóng cửa cơ sở lâu năm này, ông đã quyết định mua lại và vực dậy nó. Khi ấy, ông Woon vừa nghỉ việc ở ngân hàng và đang tìm kiếm một công việc kinh doanh mới.

Đến hiện tại, sau 32 năm, thương hiệu cà phê mang tên Killiney Kopitiam đã trở thành một trong những chuỗi cửa hàng thành công nhất Singapore. Cửa hàng ở số 67 đường Killiney là một trong những quán cà phê lâu đời nhất ở Singapore, nằm giữa những trung tâm mua sắm rộng lớn và hiện đại.

Ông Woon Tek Seng, người sáng lập Killiney Kopitiam. Ảnh: Marielle Descalsota/Business Insider

Mặc dù giám đốc Henry Oh của Killiney từ chối chia sẻ số tiền mà người sáng lập bỏ ra để mua cửa hàng, nhưng ngày nay cơ sở này có thể trị giá đến hàng triệu USD. Theo trang danh sách bất động sản Commerical Guru, một cửa hàng tương tự trên đường Killiney được rao bán vào ngày 11/12/2023 với giá 9,3 triệu đô la Singapore, tương đương 7 triệu USD.

Kopitiam là thuật ngữ dùng để chỉ các quán cà phê truyền thống của Singapore. Từ này là sự kết hợp của từ "kopi", có nghĩa là cà phê trong tiếng Mã Lai và "tiam" có nghĩa là cửa hàng trong tiếng Trung.

Một trong những điều làm nên sự khác biệt của kopi Singapore chính là phương pháp pha chế. Kopi được pha bằng cách lọc cà phê qua một chiếc tất để cà phê mịn và thơm hơn. Một cốc kopi tại Killiney có giá 2 đô Singapore, mức giá khá cao vì kopitiam trung bình có giá 1,20 đô la Singapore.

Cà phê thường được phục vụ kèm bánh mì và trứng. Ảnh: Marielle Descalsota/Business Insider

Giám đốc Oh cho biết vào mỗi cuối tuần, cửa hàng 67 Killiney Road bán khoảng 1.000 cốc mỗi ngày, chủ yếu là cà phê và trà truyền thống. Ông từ chối chia sẻ doanh thu của công ty. Ông cho biết nhiều khách hàng của họ ở độ tuổi 20 và 30. Công thức đặc biệt để quán cà phê cổ này có thể thu hút người trẻ là luôn đáp ứng thị hiếu của Gen Z và Thế hệ Millennials. Menu của quán kết hợp thêm những hương vị mới như matcha và trà sữa. Và đó chính là chìa khoá để phát triển hoạt động kinh doanh.

Min, một người Úc gốc Việt 21 tuổi, nói rằng cô thích kopi hơn cà phê kiểu phương Tây ở Úc. “Nó thực sự rất mạnh và giống cà phê đá của Việt Nam”, Min nói.

Cửa hàng ở số 67 đường Killiney là một trong những quán cà phê lâu đời nhất ở Singapore. Ảnh: Marielle Descalsota/Business Insider

Killiney là một trong những ngoại lệ nhỏ hiếm hoi đã củng cố được vị thế cho riêng mình trên thị trường F&B. Các chuỗi cửa hàng sang trọng như Starbucks và The Coffee Bean and Tea Leaf rất phổ biến ở Singapore. Mặc dù vậy, Killiney vẫn mở rộng được tới 35 cửa hàng trên khắp Singapore và cả nước ngoài. Ông Oh cho biết chuỗi cửa hàng cà phê này có kế hoạch mở cửa hàng thứ hai tại Mỹ vào đầu năm tới.

Những điều đó không hề dễ dàng. Ông Woon nói rằng các quán cà phê là một công việc kinh doanh đang “hấp hối”. Nhưng ông vẫn hy vọng rằng Killiney sẽ để lại những giá trị truyền thống, tạo dựng được tên tuổi cho Singapore và khiến kopitiams hồi sinh.

Theo BI