Nhan sắc con gái MC Quyền Linh gây bão mạng

25-08-2025 - 20:16 PM | Lifestyle

(NLĐO) - Dù không hoạt động showbiz nhưng nhan sắc 2 con gái MC Quyền Linh luôn trở thành đề tài bình luận, ngợi khen của cư dân mạng.

2 con gái Quyền Linh “gây sốt” với clip “nắm tay em” và những chuyến đi “để đời”!

Đoạn clip thu về hàng triệu lượt xem của Lọ Lem và Hạt Dẻ

Mới đây, Lọ Lem, con gái Quyền Linh, đăng tải đoạn clip 2 có tiêu đề "Nắm tay em" ghi lại những khoảnh khắc hai chị em trong nhiều chuyến du lịch. Trong hình, 2 "công chúa" của MC Quyền Linh cực kỳ xinh đẹp, make up kỹ lưỡng và thời trang, cùng nhau check-in tại nhiều địa điểm nổi tiếng.

Hai con gái nhà MC Quyền Linh là Lọ Lem (tên thật Mai Thảo Linh, SN 2006) và Hạt Dẻ (tên thật Mai Thảo Ngọc, SN 2008) luôn nhận được sự chú ý lớn trên mạng xã hội không thua kém người cha nổi tiếng của mình, MC Quyền Linh.

Ngoài thành tích học tập đáng nể, nhan sắc xinh đẹp của 2 nữ sinh cũng khiến bao người trầm trồ. Từ một clip do Lọ Lem đăng tải mới đây, cư dân mạng để lại nhiều bình luận về nhan sắc của 2 "công chúa" của MC Quyền Linh.

Hiện video nhận về hơn 3 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt cảm xúc, chia sẻ và bình luận. Hầu hết, cư dân mạng đều dành những lời khen ngợi có cánh cho nhan sắc của Lọ Lem và Hạt Dẻ.

Bên cạnh đó, cũng không ít người tham gia cuộc chơi so sánh nhan sắc của hai cô bé. "Ủa sao nhìn lâu tôi thấy Hạt Dẻ xinh hơn vậy trời", "Thích nét Hạt Dẻ nhìn hiện đại xinh đẹp hơn. Nét Lọ Lem trông cứ đại trà sao ấy" ... là một số bình luận để lại.

Nhan sắc con gái MC Quyền Linh gây bão mạng- Ảnh 1.

Lọ Lem

Trước lời bàn ra tán vào, nếu 2 con gái MC Quyền Linh chọn cách im lặng thì một số cư dân mạng khác ra mặt phản ứng khi cho rằng không nên so sánh như vậy bởi mỗi người đều có nét đẹp riêng.

Con gái Quyền Linh làm đại sứ thương hiệu nước ngoài ở tuổi 16

Được biết, Lọ Lem đang học ngành Cử nhân Kinh doanh tại Đại học RMIT. Nàng tiểu thư Sài thành cho biết năm 14 tuổi, cô học làm TikToker. Bước sang tuổi 16, cô nhận được lời mời làm đại sứ thương hiệu cho một tập đoàn nước ngoài. Sau đó, cô nhận được nhiều hợp đồng và làm việc từ sáng tới đêm.

"Năm 16 tuổi, tôi kiếm được hơn một tỉ đồng, vui lắm. Song song với đó, tôi vẫn cố gắng học tập và tham gia các cuộc thi từ vẽ, âm nhạc, chụp ảnh đến kinh doanh, cũng như nhận trọng trách lãnh đạo trong trường. Cấp 3 tôi đã độc lập tài chính cá nhân, ngoài đóng học phí còn thành lập quỹ từ thiện mang tên 'Lo cho em'...". Hiện hot girl genZ sở hữu loạt tài khoản mạng có hàng trăm nghìn người theo dõi đến cả triệu follow.

Nhan sắc con gái MC Quyền Linh gây bão mạng- Ảnh 2.

Hạt Dẻ

Hạt Dẻ đang theo học tại ngôi trường quốc tế ở TP HCM với mức học phí đắt đỏ. Chị em Lọ Lem- Hạt Dẻ là những rich kids (con nhà giàu) nổi tiếng. Hai hai vừa xinh đẹp vừa có cuộc sống sang "chảnh".

Lọ Lem - Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh nhận bình luận cực vô duyên dù khoe ảnh siêu xinh: Đọc mà tức giùm!

Theo Thuỳ Trang

Người lao động

