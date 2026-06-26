Nhan sắc của con gái cặp sao Việt "88 lượng vàng" gây chú ý trong ngày gia đình mở tiệm kim cương

Sau hôn lễ hoành tráng rước dâu bằng siêu xe và sính lễ lên tới 88 lượng vàng cùng 2 tỷ đồng kim cương vào năm 2022, tổ ấm của Phương Trinh Jolie và Lý Bình luôn là hình mẫu khiến công chúng ngưỡng mộ. Mới đây, cặp đôi tiếp tục đánh dấu một cột mốc mới khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh trang sức cao cấp. Tại sự kiện khai trương cửa hàng kim cương do Lý Bình đồng làm chủ, sự xuất hiện đồng điệu của cả gia đình đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông.

Tại sự kiện nhân vật "chiếm spotlight" lần này lại chính là Mia (tên thật là Nam Phương) - con gái lớn của Phương Trinh Jolie. Có mặt để ủng hộ ngày vui của bố mẹ, cô bé gây bất ngờ khi diện một mẫu mini dress ngọt ngào. Trang phục được kết hợp khéo léo cùng đôi sandals quai mảnh đồng điệu và túi xách mini chất liệu đan cói của Roger Vivier.

Thả dáng tự tin bên cạnh bố mẹ và những khung hình đời thường được chia sẻ trên trang cá nhân, Mia khoe lợi thế đôi chân dài và thẳng tắp. Ở tuổi 13, cô bé đã sở hữu chiều cao khá ấn tượng, trong khoảng 1m65 - 1m70 và được nhận xét là không hề lép vế khi đứng cạnh người mẹ nổi tiếng của mình.

Khán giả theo dõi chặng đường của Phương Trinh Jolie chắc chắn vẫn còn nhớ khoảnh khắc đầy cảm xúc lần đầu công khai con gái Mia trước công chúng trong ngày cưới của mình. Thời điểm ấy, Mia mới chỉ là một cô bé 9 tuổi bẽn lẽn cầm nhẫn cưới bước lên sân khấu chúc phúc cho mẹ. Vậy mà chỉ sau 4 năm, nhóc tỳ ngày nào giờ đã bước vào giai đoạn dậy thì với sự lột xác ngoạn mục về ngoại hình, thừa hưởng nhiều nét duyên dáng từ mẹ.

Trên mạng xã hội, Mia Soma còn là một gương mặt thường xuyên viral khi tự xây dựng cho mình những trang cá nhân sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi từ Facebook đến TikTok. Các nội dung do Mia tự thực hiện như chia sẻ các bài tập phát triển chiều cao ở tuổi dậy thì, các clip phối đồ "Get Ready With Me" hay chia sẻ mẹo dưỡng da, làm đẹp dành cho lứa tuổi học đường, trong đó nhiều video đạt mốc triệu view.

Sự tự tin trước ống kính cùng gu thẩm mỹ năng động giúp ái nữ nhà Phương Trinh Jolie được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành một nhân tố tiềm năng của làng mẫu trong tương lai.

Một trong những video get ready của bé Mia (Clip: TikTok Mia Soma).

Đằng sau sự tự tin và rạng rỡ của Mia khi bắt đầu trở thành một thiếu nữ chính là bệ phóng vững chắc từ cách giáo dục tâm lý của bố mẹ. Phương Trinh Jolie từng trải lòng rằng khi bước vào tuổi dậy thì, con gái bắt đầu hình thành những nét cá tính riêng. Không chọn cách áp đặt hay gò bó con vào những khuôn khổ cũ kỹ, nữ ca sĩ luôn ưu tiên việc làm bạn, lắng nghe và thấu hiểu mọi tâm tư của con.

Ảnh: FBNV