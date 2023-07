Nhan sắc của nàng công chúa Vương thất Hà Lan vừa tròn 18 tuổi

Ngày 26/6 vừa qua, Vương nữ Alexia của Hoàng gia Hà Lan vừa tròn 18 tuổi. Quốc vương Willem-Alexander và Vương hậu Maxima của Hà Lan đã chia sẻ một số bức ảnh mới tuyệt đẹp về con gái của họ để kỷ niệm dịp sinh nhật đánh dấu bước trưởng thành đặc biệt trong cuộc đời.

Theo tạp chí Hello Magazine, các bức chân dung được chụp tại ngôi nhà Huis ten Bosch, thuộc sở hữu của gia đình hoàng gia Hà Lan, ở thành phố Hague. Những bức ảnh cho thấy cận cảnh vẻ xinh đẹp, rạng rỡ của cô gái được mệnh danh là "công chúa xinh đẹp nhất châu Âu".

Vương nữ Alexia vừa tròn 18 tuổi.

Có thể thấy Alexia đang mặc một chiếc váy sơ mi trắng thanh lịch với điểm nhấn là thắt lưng và đôi giày cao gót màu nâu, với những lọn tóc màu nâu vàng được tạo kiểu bồng bềnh.

Trong bức ảnh khác, Alexia được chụp hình trong bộ trang phục màu tím nhạt, được cô kết hợp với những chiếc vòng cổ lấp lánh nổi bật.

Đúng dịp sinh nhật lần thứ 18 của con gái, Vua Willem-Alexander đã dành cho cô món quà đặc biệt. Cung điện Hoàng gia Amsterdam tiết lộ vua cha đã trao cho Vương nữ Alexia - Hiệp sĩ Grand Cross - Huân chương Sư tử Hà Lan và Hiệp sĩ của Huân chương Sư tử Vàng.

Vua Willem-Alexander và Vương hậu Maxima cũng chia sẻ những bức ảnh chân dung mới của Alexia trên trang cá nhân và cho biết rất tự hào về con gái.

Không rõ Alexia kỷ niệm ngày đặc biệt của mình như thế nào, nhưng có thể cô muốn trải qua ngày sinh nhật một cách riêng tư với gia đình và bạn bè.

Trước đó, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bỉ, mẹ của cô, Vương hậu Maxima, đã tiết lộ cách họ sẽ tổ chức ngày trọng đại của Alexia.

“Tất nhiên là hy vọng là có cha mẹ đỡ đầu và bà của con bé. Và với tất cả những đứa trẻ trong gia đình, vậy là đã có một bữa tiệc rồi. Và với bạn bè nữa. Hôm đó là thứ Hai, vì vậy không thuận tiện lắm, nhưng chúng tôi sẽ suy nghĩ về điều đó”, bà nói.

Alexia ngày càng xinh đẹp nhờ thừa hưởng vẻ đẹp Latinh cuốn hút từ người mẹ gốc Argentina.

Alexia là con gái thứ hai của Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander và Vương hậu Maxima. Cô có chị gái là Vương nữ Catharina-Amalia 19 tuổi và em gái là Vương nữ Ariane 16 tuổi.

Alexia chào đời ngày 26/6/2005 tại Bệnh viện HMC Bronovo ở The Hague. Cô học tiểu học tại Christelijk Gymnasium Sorghvliet trong 4 năm ở Hà Lan trước khi ra nước ngoài học cấp hai và cấp ba.

Alexia còn được mệnh danh là nàng công chúa xinh đẹp nhất châu Âu.

Tháng 5 vừa qua, Alexia tốt nghiệp cấp 3, lấy bằng tú tài quốc tế tại trường United World College of the Atlantic (thuộc UWC Atlantic College) ở Llantwit Major, xứ Wales, Vương quốc Anh.

Theo trang web của Hoàng gia Hà Lan, sở thích của Alexia là khúc côn cầu, chơi guitar và ca hát. Hiện Hoàng gia Hà Lan chưa công bố kế hoạch tương lai của Alexia.

Alexia, người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng, hiện có thể đảm nhận các nhiệm vụ hoàng gia nếu cô muốn. Cô vừa tốt nghiệp trường United World College of the Atlantic ở xứ Wales cùng với Công chúa Leonor của Tây Ban Nha. Kết quả thi sẽ có vào tháng sau.

Không rõ liệu cô sẽ nghỉ một năm như chị gái của mình hay ngay lập tức bắt đầu học đại học vào mùa thu.

Vương nữ Alexia sẽ có nhiều tự do hơn so với chị gái của mình, Vương nữ Amalia, vì một ngày nào đó Amalia sẽ trở thành Nữ hoàng của Hà Lan. Alexia, với tư cách là người đứng thứ 2 trong danh sách kế vị ngai vàng, ít có khả năng phải đảm nhận những trách nhiệm đó. Điều này giúp cô có nhiều tự do hơn trong việc lựa chọn con đường của cuộc đời mình.

Vào năm 2021, Vương nữ Alexia từng chia sẻ: “Tôi muốn sau này tôi có thể làm điều gì đó phù hợp với sở thích của mình”.

Alexia sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ chính phủ khi cô ấy 18 tuổi vì điều đó chỉ giới hạn ở cựu quốc vương, quốc vương hiện tại, người phối ngẫu và người thừa kế ngai vàng cùng người phối ngẫu của họ.

Quốc vương Willem-Alexander và Vương hậu Maxima mong muốn 3 con gái của họ được lớn lên một cách riêng tư và có cuộc sống bình thường nhất có thể. Trong thời thơ ấu của họ, 2 buổi chụp ảnh với báo chí được tổ chức mỗi năm để đổi lấy việc giới truyền thông không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Quốc vương Willem-Alexander gặp Vương hậu Maxima Zorreguieta Cerruti, người Argentina, ở Seville, Tây Ban Nha vào năm 1999.

Cặp đôi tuyên bố đính hôn vào tháng 3 năm 2001 và kết hôn vào ngày 2 tháng 2 năm 2002 tại Amsterdam (Hà Lan). Họ chào đón con gái đầu lòng Amalia vào năm 2003, tiếp theo là Alexia vào năm 2005 và Ariane vào năm 2007.