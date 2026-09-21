Nhan sắc 'nam thần màn ảnh' Quốc Trường gây bàn tán

Diễn viên Quốc Trường là một trong số những nghệ sĩ tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2026. Trong những tập gần đây, loạt hình ảnh mặt mộc của nam diễn viên nhận được nhiều người quan tâm của khán giả.

Khác với vẻ điển trai trên màn ảnh, Quốc Trường xuất hiện trong chương trình với ngoại hình có phần kém sắc với làn da đen sạm, nổi mụn cùng gương mặt nhợt nhạt. Diện mạo của Quốc Trường khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí không còn nhận ra “nam thần màn ảnh” quen thuộc.

Nhan sắc của Quốc Trường tại “Sao nhập ngũ” khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Trên mạng xã hội, không ít khán giả dí dỏm đòi “quay xe” với nam diễn viên vì ngoại hình xuống sắc. Một số người bày tỏ sự thất vọng vì nam diễn viên vốn nổi tiếng với vẻ ngoài chỉn chu, phong độ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng lên tiếng cảm thông, cho rằng nam diễn viên phải luyện tập trong điều kiện khắc nghiệt nên việc làn da bị ảnh hưởng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Ngoài ra, việc Quốc Trường không còn chăm chút hình ảnh cũng chứng minh anh hết mình khi tham gia vào môi trường quân đội.

Chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân, Quốc Trường đăng tải hình ảnh trước thềm tham gia chương trình và tự nhận không nhận ra mình sau 3 ngày nhập ngũ. Khi được khán giả hoài nghi về những hình ảnh mộc mạc trong chương trình, tài tử khẳng định “là anh nhưng ở phiên bản hoà tan”.

Trước đó tại chương trình, Quốc Trường từng bày tỏ bản thân đã hoà nhập với môi trường quân ngũ. Từ người khá “khó tính và khó chiều”, anh không quan tâm tới nhan sắc và cảm thấy “ăn gì cũng thấy ngon, nằm đâu cũng có thể ngủ được”.

“Tham gia Sao nhập ngũ, những chứng bệnh của tôi như khó ngủ, dị ứng tiếng ngáy, biếng ăn, ở sạch… hết rồi. Giờ khỏe rồi, quăng ở đâu tôi cũng ở được hết”, nam diễn viên chia sẻ.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Quốc Trường bị khán giả săm soi khuyết điểm ngoại hình. Tại chung kết Miss World Vietnam vào tháng 3/2026, nam diễn viên cũng từng gây tranh cãi về nhan sắc khi ngồi ghế giám khảo. Thời điểm đó, gương mặt của anh lộ nhiều khuyết điểm với những vết thâm mụn cùng làn da thâm sạm.

Quốc Trường từng vướng tranh cãi về ngoại hình trên sóng trực tiếp.

Trước những bàn tán, Quốc Trường nhanh chóng phản hồi trên trang cá nhân khi cho rằng “để vậy cho nam tính”. Nam diễn viên cũng cho biết làn da thực tế bị ảnh hưởng bởi ánh đèn gay gắt của trường quay.

“Xin thông tin bạn nào chụp tấm ảnh Trường có thâm mụn, tặng cho vài thùng mì cay. Nói là làm. Nhưng đèn hại nha, chứ hôm qua cả hội trường không ai thấy thâm hết nhe. Xin thông tin cây đèn chiếu yêu luôn”, anh dí dỏm.

Quốc Trường được mệnh danh là “nam thần màn ảnh Việt”.

Diễn viên Quốc Trường là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua loạt phim ăn khách như Gạo nếp gạo tẻ, Về nhà đi con hay Bẫy ngọt ngào... Nhờ ngoại hình điển trai và phong độ, anh được mệnh danh là “nam thần màn ảnh Việt”.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Quốc Trường còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh với vai trò CEO chuỗi quán ăn sở hữu hàng trăm chi nhánh.