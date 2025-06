Nhan sắc tụt dốc thê thảm của mỹ nam Gia Đình Là Số 1, gây sốc khi tuyên bố "tủi hổ rời khỏi Hàn Quốc"

Nam diễn viên Yoon Shi Yoon là cái tên từng nổi đình đám với bộ phim sitcom quốc dân Gia Đình Là Số 1. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, mỹ nam họ Yoon không tái xuất trong bất cứ dự án phim nào khiến khán giả không khỏi tò mò về tình trạng hiện tại của anh. Mới đây nhất, trong chương trình My Little Old Boy của đài SBS, cuối cùng khán giả cũng được giải đáp thắc mắc và biết những thông tin mới nhất về Yoon Shi Yoon.

Yoon Shi Yoon xuất hiện trong chương trình My Little Old Boy để chia sẻ về cuộc sống ở ẩn suốt thời gian qua

Cụ thể, trong tập phát sóng mới nhất của My Little Old Boy vào ngày 1/6, Yoon Shi Yoon bất ngờ xuất hiện với tư cách khách mời. Anh khiến khán giả vô cùng ngỡ ngàng khi tiết lộ tình trạng của mình: "đã rời khỏi Hàn Quốc hơn 1 năm trong sự tủi hổ và hối hận". Lý do hóa ra là vì... Yoon Shi Yoon kém tiếng Anh. Nam diễn viên chia sẻ mình đã đi du học từ năm ngoái để trau dồi khả năng ngoại ngữ của mình, nằm phục vụ cho hành trình làm nghề sau này.

Yoon Shi Yoon cho biết trong quá khứ, anh từng nhận ra mình "quá thảm hại" khi không thể nói chút tiếng Anh nào, trở nên lạc lõng giữa các ekip làm phim. "Có rất nhiều tình huống trên phim trường đòi hỏi phải nói chuyện với nhân viên người nước ngoài. Tôi đã không chuẩn bị. Tôi xấu hổ và hối hận vô cùng vì mình đã lười biếng như thế." - Yoo Shi Yoon nhớ lại.

Một hình ảnh của Yoon Shi Yoon trong chương trình

Mất tích khỏi làng giải trí suốt một thời gian dài dường như cũng kéo việc Yoon Shi Yoon không hề chăm chút cho ngoại hình của mình, kể cả khi phải xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia. Không ít khán giả khi xem chương trình đã hoang mang tột độ, không thể nhận ra đây chính là anh trai quốc dân của Gia Đình Là Số 1 ngày nào. Gương mặt gầy sọp, mái tóc dài và cách ăn mặc đều trông khác hoàn toàn với hình ảnh thường thấy của Yoon Shi Yoon. Nhiều người lo lắng cho tình trạng đáng ngại của anh, cho rằng trông Yoon Shi Yoon quá gầy, thiếu sức sống chứ không chỉ đơn giản là đang sống một cách thoải mái, không quan tâm đến hình tượng nghệ sĩ.

Nếu chỉ nhìn hình ảnh này thì quả thật không thể nhận ra Yoon Shi Yoon

Yoon Shi Yoon sinh năm 1986, bắt đầu nổi tiếng với vai Jung Joon Hyuk, cậu công tử ngỗ nghịch, lười học nhưng thực chất rất tình cảm, yêu thương gia đình trong Gia Đình Là Số 1. Sau vai diễn đầu tay, Yoon Shi Yoon có cơ hội đóng chính trong hàng loạt dự án lớn. Thế nhưng sự nghiệp của anh lại không có sự đột phá. Đa phần các dự án phim của anh đều có rating thấp, sức ảnh hưởng ở thị trường quốc tế không cao. Điều này khiến gần 20 năm qua, khán giả vẫn chỉ nhớ tới Yoon Shi Yoon thông qua vai diễn ở Gia Đình Là Số 1 năm nào.

Yoon Shi Yoon trong Gia Đình Là Số 1

Diện mạo thường thấy của Yoon Shi Yoon, khác hẳn hình ảnh hiện tại