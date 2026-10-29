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Nhân viên của Mr Pips khai lý do bất ngờ không kêu gọi được người thân đầu tư

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Chủ tọa hỏi bị cáo có kêu gọi được người nào ở quê nhà tham gia đầu tư không? Bàn Tòn Chày trả lời, bị cáo sống ở vùng đặc biệt khó khăn, không kêu gọi được ai.

Ngày 29/10, phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu tiếp tục phần xét hỏi. Sáng nay, chủ tọa xét hỏi các bị cáo từng là nhân viên kinh doanh, trưởng nhóm và quản lý tại các văn phòng thuộc đường dây của Mr Pips.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Bàn Tòn Chày (SN 1997, trú ở xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai) khai rành mạch, rành rọt về công việc của mình trong đường dây lừa đảo của Mr Pips.

Chủ tọa hỏi bị cáo có kêu gọi được người nào ở quê nhà tham gia đầu tư vào Phó Đức Nam hay không? Chày trả lời: “Bị cáo sống ở vùng đặc biệt khó khăn, không kêu gọi được ai”.

Các bị cáo tại phiên tòa

Bị cáo có trình độ đại học, số tiền lương, thưởng bị cáo được nhận không gửi về cho gia đình. Đến nay bị cáo và gia đình đã cố gắng khắc phục tối đa hậu quả vụ án.

Tuy vậy, Chày cho rằng mình chỉ là người làm công ăn lương, không thỏa thuận tiền thưởng với Mr Pips. Bị cáo liên tục cho rằng mình không phải là đồng phạm của Mr Pips.

“Theo bị cáo, tội danh bị truy tố có đúng không?”, chủ tọa hỏi.

Chày thừa nhận truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng nhưng không thừa nhận mình đóng vai trò đồng phạm.

“Bị cáo là người làm công ăn lương, tin tưởng công ty, vì vậy truy tố bị cáo với vai trò đồng phạm là không chính xác. Bị cáo chỉ vô tình giúp sức cho công ty lừa đảo”, Chày trình bày.

“Không phải đồng phạm thì là chính phạm à?”, chủ tọa chất vấn.

“Bị cáo không biết”, Chày đáp lại.

Chủ tọa sau đó phân tích, việc kiếm tiền nuôi sống bản thân, gia đình là chính đáng, nhưng không phải bằng mọi cách. Bàn Tòn Chày cúi đầu nói mình đã hiểu.

Theo cáo trạng, Bàn Tòn Chày giữ chức vụ trưởng phòng. Quá trình làm việc, Bàn Tòn Chày đã nhận từ công ty tổng số tiền gần 2,7 tỷ đồng, trong đó tiền lương hơn 607 triệu đồng; còn hơn 2 tỷ đồng là tiền thưởng.

Cũng tại tòa, nhiều nhân viên của Mr Pips bày tỏ sự ăn năn, hối cải. Các bị cáo nói lời xin lỗi những bị hại vì đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Đồng thời, các bị cáo là nhân viên Mr Pips khẳng định, bản thân và gia đình sẽ cố gắng khắc phục toàn bộ thiệt hại do hành vi phạm tội của mình gây ra.

Theo Minh Tuệ/ VTC News

VTC News

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