Nạn nhân tố bị trùm lừa đảo Mr Hunter cho hàng chục côn đồ đến nhà đe dọa vì dám tố cáo

Thất nghiệp vì Covid-19, gia nhập đường dây Mr Pips kiếm được 11 tỷ đồng

Chiều 28/10, sau khi xét hỏi xong Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), HĐXX xét hỏi đến nhóm bị cáo 'chân rết' ở hội trường xét xử chính và điểm cầu Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội.

Bị cáo Phạm Minh Khôi (quản lý cấp phòng trong đường dây của Mr Pips) khai, năm 2020 dịch Covid-19 bùng phát, bị cáo mất việc tại phòng gym nên ra Hà Nội tìm công việc mới. Sau một thời gian “rải hồ sơ”, Khôi lọt vào đường dây của Mr Pips.

Công việc của Khôi như nhiều nhân viên sale mới khác, ban đầu là tìm kiếm lôi kéo khách hàng. Năm 2023, bị cáo được thăng chức lên quản lý văn phòng thay bị cáo Đinh Thị Dung và được phân công quản lý khu vực.

Theo Khôi, lương nhân viên sale chỉ nhận được 6,5 triệu đồng/tháng kèm hoa hồng doanh thu. Từ khi lên vị trí quản lý, Khôi hưởng lương 16 triệu đồng/tháng và hưởng % hoa hồng doanh thu của cả phòng gộp lại.

Tổng số tiền bị cáo Khôi nhận gồm lương, thưởng là hơn 11 tỷ đồng. Khoản tiền này, bị cáo mua chiếc Mercedes GLC 300 nhưng chưa kịp đứng tên thì công an thu giữ.

Bị cáo Đinh Thị Dung (là quản lý vùng) khai, năm 2019 xin vào đường dây, do Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) quản lý nhưng không tìm hiểu công ty và công việc phải làm. Đến năm 2021, bị cáo được thăng chức trưởng phòng.

“Bị cáo có lần hỏi anh Ngọ công ty được cấp phép không? Anh Ngọ trả lời Công ty chứng khoán được nước ngoài cấp phép, tại Việt Nam thì không nhưng không ai cấm”, Dung khai và cho biết quá trình làm việc cho đường dây này, bản thân cũng mở tài khoản, nạp tiền vào đặt lệnh chơi thử thì biết tài khoản bị bộ phận khác can thiệp.

Dù là quản lý cấp vùng, chỉ dưới quyền chỉ đạo của Ngọ nhưng Dung không được Ngọ và Phó Đức Nam (Mr Pips) cho tiếp xúc với bộ phận khác. Công việc hằng ngày, Dung tiếp nhận thông tin từ các trưởng phòng gửi lên sau đó tổng hợp, gửi đến Ngọ, Nam.

Trước lời khai của Dung về việc “không nhớ được doanh thu của các phòng”, Chủ tọa liền cho hay, cơ quan điều tra kết luận bị cáo cùng đồng phạm dụ dỗ khách hàng nạp hơn 400 tỷ đồng, bị cáo hưởng lợi 16,6 tỷ đồng. Nghe xong, bị cáo Dung không phản bác.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ.

Cho côn đồ đến tận nhà bị hại đe dọa

Song song với xét hỏi nhóm bị cáo, HĐXX cũng gọi bị hại đứng lên đối chất. Tại phiên tòa, chị L.A (ở Hà Nội) đã phản bác lời khai trước tòa của nhóm bị cáo Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và đồng phạm.

Theo chị A, tất cả sàn trong hệ thống của Mr Pips đều là lừa đảo. Chị A. cho biết đã bỏ 3 tỷ đồng đầu tư, thấy nghi ngờ, chị quay lại video làm chứng cứ về việc tài khoản tự đặt lệnh mua bán. Sau đó, chị đem video bằng chứng lên công ty tố cáo, chị được nhân viên kỹ thuật của Mr Pips can thiệp, đặt lại lệnh trên hệ thống. Từ đó, số tiền trong tài khoản của chị được quay trở lại một phần, rút được 2,7 tỷ đồng.

Do bức xúc, chị tiếp tục tố giác khắp nơi để nhà đầu tư khác cảnh giác. Thậm chí, có ngày chị L.A cùng nhiều bị hại đến chi nhánh công ty ở Hà Nội để đòi tiền thì bị nhân viên bảo an lao ra đánh.

Đáng chú ý, chị cho rằng chính Mr Hunter là người cho 20 côn đồ tìm đến tận nhà chị để dằn mặt vì tố cáo hành vi lừa đảo.

Trong cáo trạng cũng thể hiện, mỗi văn phòng lừa đảo của Mr Pips đều có bảo vệ làm nhiệm vụ cảnh giác bên ngoài. Khi có "động tĩnh" nhóm bảo vệ trực tiếp đe dọa, đuổi nhà đầu tư ra ngoài.