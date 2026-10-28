Công an tìm bị hại của Dương Thị Diễm Quỳnh SN 2002

Công an TP Đà Nẵng ngày 28/10/2026 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 06/02/2023 trên địa bàn thành phố, liên quan đến Dương Thị Diễm Quỳnh (sinh năm 2002, trú tại K408/xx Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Dương Thị Diễm Quỳnh bị xác định có hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội của người khác để mạo danh, đưa ra thông tin gian dối nhằm mượn tiền và chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị những cá nhân đã giao tiền, chuyển tiền hoặc bị sử dụng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt tài sản, cũng như những người có thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án, khẩn trương liên hệ trình báo, cung cấp thông tin.

Dương Thị Diễm Quỳnh - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Thông tin tiếp nhận tại Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ số 298 Cách Mạng Tháng 8, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; hoặc liên hệ Điều tra viên Vũ Trường Sơn qua số điện thoại 0905.951.958.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và giải quyết thông tin do cá nhân, tổ chức cung cấp theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an đề nghị những người liên quan chủ động phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời, góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định.