Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhân viên điện lực tử vong, nghi đột quỵ trên cột điện

25-09-2025 - 16:38 PM | Xã hội

Đang làm việc cùng đồng nghiệp, một nam nhân viên điện lực ở Cà Mau bất ngờ tử vong nghi do đột quỵ

Ngày 25-9, một lãnh đạo của UBND xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam nhân viên điện lực tử vong nghi do đột quỵ.

Nhân viên điện lực tử vong, nghi đột quỵ trên cột điện- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Mạng xã hội

"Làm việc với cơ quan chức năng, gia đình xác định nam nhân viên điện lực trên tử vong do bị bệnh nên không yêu cầu gì" - vị này thông tin thêm.

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo của Công ty Điện lực Cà Mau cho hay đơn vị đang tập trung hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nam nhân viên.

Theo thông tin ban đầu, trưa 24-9, trong lúc làm việc tại xã Đất Mới cùng các đồng nghiệp thì nam nhân viên điện lực tên D.A. bất ngờ phát bệnh.

Sau đó, ông A. được mọi người hợp sức đưa từ trên cột điện xuống đất để chuyển đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, người này đã tử vong sau đó.

Theo Vân Du

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trước 30/10, những ai từng chuyển tiền vào 5 tài khoản ngân hàng này cần ra trình báo công an ngay

Trước 30/10, những ai từng chuyển tiền vào 5 tài khoản ngân hàng này cần ra trình báo công an ngay Nổi bật

Tử hình Hoàng Minh Hải, tức Hải Lùn

Tử hình Hoàng Minh Hải, tức Hải Lùn Nổi bật

Khởi tố, bắt giam Lê Hoài Nam sau vụ ẩu đả ở "Bình Dân Quán 56"

Khởi tố, bắt giam Lê Hoài Nam sau vụ ẩu đả ở "Bình Dân Quán 56"

16:34 , 25/09/2025
Công an TP Hải Phòng vào cuộc điều tra vụ vụ 'xây nhầm nhà': Ông Đỗ Văn Hữu nhờ 'thần đèn' can thiệp

Công an TP Hải Phòng vào cuộc điều tra vụ vụ 'xây nhầm nhà': Ông Đỗ Văn Hữu nhờ 'thần đèn' can thiệp

15:50 , 25/09/2025
Quy định mới về cấp lại giấy phép lái xe đã hết hạn

Quy định mới về cấp lại giấy phép lái xe đã hết hạn

15:32 , 25/09/2025
Tung 2 'bảo bối' hiện đại chưa từng có ở Hà Nội, Cục CSGT có cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân

Tung 2 'bảo bối' hiện đại chưa từng có ở Hà Nội, Cục CSGT có cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân

15:10 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên