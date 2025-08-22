Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhân viên tiệm vàng ở Hà Nội chiếm đoạt 3 tỷ đồng để đánh bạc online

22-08-2025 - 09:57 AM | Kinh tế số

Lợi dụng sự tin tưởng của chủ tiệm vàng, Lê Trường Thọ đã chiếm đoạt 3 tỷ đồng chỉ trong 1 ngày để đánh bạc trực tuyến.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Lê Trường Thọ (SN 1991, trú tại quận Hà Đông cũ, Hà Nội) về hai tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 16/12/2020, Thọ từng bị TAND quận Hà Đông (cũ) tuyên phạt 28 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đến ngày 15/5/2021, Thọ chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích.

Theo cáo trạng, vợ chồng ông Vũ Đức P (SN 1960) và bà Hoàng Thị Đ (SN 1967) là chủ tiệm vàng P.Đ tại quận Hà Đông (cũ), Hà Nội. Năm 2022, bà Đ thuê Thọ làm nhân viên giao hàng vàng, ngoại tệ, với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Lợi dụng sự tin tưởng của chủ tiệm, Thọ nhiều lần chiếm đoạt tiền khi được giao nhiệm vụ.

Chiều 4/6/2024, ông P giao Thọ mang 170.000 USD (trị giá hơn 4,3 tỷ đồng) đến bán cho khách hàng là chị T (trú tại Hà Nội). Sau khi nhận đủ tiền chuyển khoản từ chị T, Thọ nảy sinh ý định chiếm đoạt 1 tỷ đồng để đánh bạc trực tuyến bằng game bài Baccarat và đã thua hết.

Khi ông P yêu cầu giao tiền, Thọ viện lý do “tài khoản bị treo 2 tỷ đồng” nên chỉ chuyển trước 2,3 tỷ đồng và hơn 77 triệu đồng theo yêu cầu của ông P. Số tiền còn lại, Thọ tiếp tục giữ lại để đánh bạc trực tuyến.

Tối cùng ngày, Thọ tiếp tục lừa bà Đ rằng có khách cần bán gấp 40.000 USD, khiến bà Đ chuyển hơn 1 tỷ đồng cho mình. Số tiền này cũng bị Thọ chiếm đoạt để đánh bạc và thua sạch.

Tổng cộng, chỉ trong một ngày, Thọ đã chiếm đoạt 3 tỷ đồng của vợ chồng chủ tiệm vàng để đánh bạc trực tuyến. Ngày 5/6/2024, Thọ đến cửa hàng thú nhận hành vi nhưng không có khả năng khắc phục. Đến ngày 13/6/2024, Thọ ra đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Đối với hành vi kinh doanh mua bán ngoại hối không có giấy phép của tiệm vàng P.Đ, cơ quan điều tra đã kiến nghị xử phạt hành chính.

Theo Đức An

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 11h30 trưa nay, Hà Nội cấm đường tổng duyệt diễu binh: Chỉ cần thao tác sau, người dân có thể cập nhật đường cấm theo từng phút ngay trên điện thoại

Từ 11h30 trưa nay, Hà Nội cấm đường tổng duyệt diễu binh: Chỉ cần thao tác sau, người dân có thể cập nhật đường cấm theo từng phút ngay trên điện thoại Nổi bật

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo bệnh viện kêu gọi từ thiện

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo bệnh viện kêu gọi từ thiện Nổi bật

Dùng AI "giải cứu" kẹt xe

Dùng AI "giải cứu" kẹt xe

09:45 , 22/08/2025
Những thay đổi đáng chú ý trong lần cập nhật tiêu chuẩn cộng đồng mới của TikTok

Những thay đổi đáng chú ý trong lần cập nhật tiêu chuẩn cộng đồng mới của TikTok

09:26 , 22/08/2025
Với Thung lũng Silicon, tụt hậu trong cuộc đua AI còn "đáng sợ" hơn thuế quan

Với Thung lũng Silicon, tụt hậu trong cuộc đua AI còn "đáng sợ" hơn thuế quan

08:53 , 22/08/2025
AI sẽ chiếm 8% chi tiêu dịch vụ CNTT toàn cầu trong 3 năm tới

AI sẽ chiếm 8% chi tiêu dịch vụ CNTT toàn cầu trong 3 năm tới

08:45 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên