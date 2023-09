Nhập khẩu lúa mì từ Mỹ tăng đột biến

Lũy kế 9 tháng năm 2023, xuất khẩu rau quả đạt 4,134 tỉ USD, tăng 69,1% so với cùng kỳ 2022. Kết quả này đã vượt con số kỷ lục xuất khẩu của ngành rau quả vào năm 2018 là 3,81 tỉ USD.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, dự báo xuất khẩu cả năm 2023, toàn ngành có thể mang về hơn 5,5 tỉ USD khi vẫn còn 3 tháng cuối năm.

Trong tốp 10 thị trường lớn nhất của ngành rau quả, ngoài Trung Quốc thì thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan và Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất tăng trưởng dương; Mỹ, Thái Lan, Úc giảm nhập khẩu.

Ở chiều ngược lại, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã nhập khẩu 360.625 tấn lúa mì trong tháng 8, trị giá hơn 114,9 triệu USD, tăng 8% về lượng và tăng 3,4% về trị giá so với tháng 7. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, nhập khẩu mặt hàng này đạt hơn 3,1 triệu tấn với kim ngạch hơn 1,1 tỉ USD, tăng 9,2% về lượng và tăng 1,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, mức giá nhập khẩu bình quân rất rẻ, chỉ 352 USD/tấn, giảm 7,1% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, sản lượng lúa mì nhập khẩu từ Mỹ tăng vọt trong tháng 8 đạt 87.046 tấn, trị giá 31,7 triệu USD, tăng lần lượt 13.760% về lượng và 13.286% về trị giá so với tháng 7-2023. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, nhập khẩu mặt hàng này từ Mỹ đạt 259.291 tấn với giá trị hơn 102,24 triệu USD, tăng 100,6% về lượng và tăng 75,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.