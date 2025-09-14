Nhật Bản áp lệnh trừng phạt mới đối với Nga, cam kết dành khoản vay 3,3 tỷ USD cho Ukraine

(Ảnh minh họa: Anadolu)

Theo tuyên bố chính thức, Tokyo đã đưa 47 công ty Nga, 9 cá nhân và một số tổ chức khác vào danh sách trừng phạt do có liên quan trực tiếp đến hành động quân sự tại Donbass, cũng như việc sáp nhập Crimea và một số vùng lãnh thổ phía Nam, phía Đông Ukraine.

Ngoài ra, Nhật Bản áp đặt lệnh cấm xuất khẩu đối với 2 thực thể Nga và 9 tổ chức từ nước thứ ba bị cáo buộc hỗ trợ Moscow né tránh lệnh trừng phạt.

Một động thái đáng chú ý khác là việc Nhật Bản hạ mức trần giá đối với dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển từ 60 USD xuống còn 47,60 USD/thùng. Quyết định này đồng bộ với các bước đi tương tự của Liên minh châu Âu (EU), Anh và các đối tác G7 khác, nhằm hạn chế nguồn thu từ năng lượng mà Nga có thể sử dụng để tiếp tục tài trợ chiến tranh.

Ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhấn mạnh: "Đây là những quyết định vô cùng quan trọng. Nga không thể được phép thu lợi từ việc bán năng lượng và dùng số tiền đó để phục vụ chiến tranh. Chúng tôi cảm ơn Nhật Bản vì sự đoàn kết kiên định với Ukraine. Cùng nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn".

Là một thành viên G7, Nhật Bản đã liên tục thể hiện lập trường ủng hộ Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện vào tháng 2/2022. Tính đến nay, Tokyo đã cung cấp hơn 12 tỷ USD viện trợ kinh tế và hỗ trợ khác cho chính quyền Kiev.

Đặc biệt, Nhật Bản đã cam kết dành khoản vay trị giá 3,3 tỷ USD cho Ukraine, được tài trợ từ lợi nhuận của các tài sản Nga bị đóng băng. Đây được coi là một trong những đóng góp tài chính quan trọng nhất từ châu Á trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine.

Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các đối tác gia tăng sức ép kinh tế lên Nga, bao gồm việc thúc đẩy gói trừng phạt thứ 19 của EU dự kiến công bố trong thời gian tới. Cả Kiev và Brussels cũng kêu gọi Mỹ tham gia mạnh mẽ hơn vào chiến dịch này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Moscow, nếu Nga không chấm dứt các hoạt động quân sự tại Ukraine. Tuy nhiên, đến nay hành động cụ thể của Washington mới chỉ giới hạn ở việc tăng thuế nhập khẩu với Ấn Độ do nước này mua dầu từ Nga.