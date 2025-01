Nhật Bản sẽ luật hóa việc quản lý, sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh

Nguồn tin từ Phủ Thủ tướng Nhật Bản cho biết, dự luật này lồng ghép quy chế quản lý sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực với việc đẩy mạnh nghiên cứu - phát triển, ứng dụng công nghệ đầy tiềm năng này trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Theo đó, trong trường hợp phát hiện AI tạo sinh bị lạm dụng, các cơ quan chức năng có quyền tiến hành điều tra, đưa ra những chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm, đồng thời tư vấn cho các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân các biện pháp phòng tránh, đối phó với tội phạm công nghệ cao.

Một hội nghị bàn về dự luật quản lý sử dụng AI của Chính phủ Nhật Bản (Ảnh: NHK)

Dự luật cũng khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thúc đẩy nghiên cứu – phát triển AI tạo sinh nhằm góp phần giải quyết các vấn đề như: thiếu hụt nguồn nhân lực, phòng chống thiên tai, an ninh – quốc phòng… Dự luật cũng tính đếm đến các yếu tố trái chiều nhau ở nước ngoài bao gồm việc Chính phủ Mỹ chủ trương phát triển AI tự do, trong khi Liên minh châu Âu (EU) đang cấm việc sử dụng các ứng dụng AI có nguy cơ cao.

Về dự luật này, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru nhấn mạnh: “Trong những năm gần đây, AI phát triển nhanh chóng mang lại nhiều lợi ích to lớn, nhưng cũng gây nhiều rủi ro, nguy cơ rất cao. Trong bối cảnh các địa phương phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng như thiếu nhân lực, thiên tai… AI đang góp phần to lớn vào việc giải quyết những vấn đề này. Tuy nhiên, bên cạnh đó, AI cũng gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng. Do đó, cần có những quy định cụ thể để giảm thiểu rủi ro. Chính phủ đã phối hợp với các nhà khoa học, các bộ ngành liên quan, soạn thảo một dự luật mới để điểu chỉnh lĩnh vực mới này”.

Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết, dự luật này sẽ được đệ trình Quốc hội nước này để thông qua ngay tại kỳ họp đầu tiên của năm 2025, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 24/1 tới.