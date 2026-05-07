Nhật Bản tăng tốc “đánh cược” vào điện toán lượng tử: Nhắm thẳng thị trường 1,4 tỷ dân và cuộc chơi công nghệ nghìn tỷ USD

Tờ Nikkei Asian Review cho hay Tokyo đang đẩy mạnh một bước đi chiến lược trong cuộc đua công nghệ khi chuẩn bị ký kết thỏa thuận hợp tác về điện toán lượng tử với Ấn Độ.

Đây được xem là một phần trong nỗ lực dài hạn nhằm thu hút nhân tài công nghệ. Đồng thời động thái này giúp mở rộng thị trường và củng cố vị thế trong lĩnh vực được coi là nền tảng của tương lai số

Theo kế hoạch, các quan chức hai nước sẽ ký bản ghi nhớ vào thứ Hai tới. Bản ghi nhớ này đặt nền móng cho việc phát triển công nghệ lượng tử thông qua việc tăng cường trao đổi giữa các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước. Nội dung hợp tác tập trung vào việc chia sẻ thông tin, thúc đẩy thảo luận chuyên sâu và tạo điều kiện cho các dự án nghiên cứu chung.

Động thái này không diễn ra đơn lẻ. Từ tháng 1 năm 2025, Tokyo đã liên tiếp ký kết các thỏa thuận tương tự với nhiều đối tác lớn như Đan Mạch, Anh, Liên minh châu Âu, Đức, Thụy Sĩ và Mỹ. Việc mở rộng hợp tác cho thấy Nhật Bản đang theo đuổi chiến lược toàn cầu hóa công nghệ lượng tử một cách bài bản, không chỉ phương Tây mà còn hướng sang châu Á.

Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia châu Á thứ hai, sau Singapore, tham gia vào mạng lưới hợp tác này. Điều đó cho thấy khu vực châu Á đang dần trở thành một trọng điểm mới trong chiến lược phát triển và thương mại hóa công nghệ lượng tử của Nhật Bản.

Đáng chú ý, Nhật Bản đã xác định công nghệ lượng tử là một trong 17 lĩnh vực chiến lược được nhà nước ưu tiên hỗ trợ. Quyết định này phản ánh tầm nhìn dài hạn của Tokyo trong việc nắm bắt các công nghệ lõi, có khả năng tạo ra đột phá lớn về năng lực tính toán và an ninh dữ liệu.

“Mảnh đất vàng” cho tham vọng xuất khẩu máy tính lượng tử

Không phải ngẫu nhiên mà Nhật Bản lựa chọn Ấn Độ làm đối tác tiếp theo trong hành trình mở rộng. Quốc gia đông dân nhất thế giới này đang nổi lên như một trung tâm công nghệ mới với nguồn nhân lực dồi dào và tốc độ phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực nghiên cứu.

Trong vài năm qua, Bộ Khoa học Ấn Độ đã đầu tư hàng trăm triệu đô la vào nghiên cứu và phát triển công nghệ lượng tử. Song song với đó, hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực này cũng đang bùng nổ, với nhiều công ty mới “mọc lên như nấm” và thu hút sự chú ý của giới đầu tư quốc tế.

Đối với Nhật Bản, đây là cơ hội kép khi vừa hợp tác nghiên cứu, vừa mở rộng thị trường tiêu thụ. Tokyo được cho là sẽ tìm cách thuyết phục Ấn Độ áp dụng các hệ thống máy tính lượng tử thế hệ mới do các nhà phát triển Nhật chế tạo. Những hệ thống này được kỳ vọng sẽ có sức mạnh vượt trội so với các siêu máy tính hiện tại.

Theo một bản dự thảo lộ trình đầu tư công - tư được công bố hồi tháng 3. Chính phủ Ấn Độ xác định chính nước này, cùng với các quốc gia Đông Nam Á, là những khách hàng mục tiêu của máy tính lượng tử Nhật Bản. Điều này cho thấy sự đồng thuận nhất định giữa hai bên trong việc phát triển thị trường, không chỉ dừng lại ở hợp tác nghiên cứu.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu, việc Nhật Bản chủ động tìm kiếm và xây dựng các liên minh chiến lược như Ấn Độ được đánh giá là bước đi cần thiết.

Không chỉ giúp Tokyo mở rộng ảnh hưởng, các thỏa thuận này còn tạo ra một hệ sinh thái hợp tác, nơi tri thức, công nghệ và nguồn lực được luân chuyển linh hoạt.

Ở chiều ngược lại, Ấn Độ cũng có cơ hội tiếp cận với những công nghệ tiên tiến, rút ngắn khoảng cách với các cường quốc công nghệ. Việc tham gia vào mạng lưới hợp tác quốc tế do Nhật Bản dẫn dắt giúp nước này tăng tốc trong cuộc đua lượng tử, đồng thời nâng cao vị thế trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Thỏa thuận sắp được ký kết không chỉ mang ý nghĩa song phương mà còn phản ánh xu hướng lớn hơn sự dịch chuyển trọng tâm công nghệ sang khu vực châu Á.

Khi các quốc gia trong khu vực ngày càng đầu tư mạnh vào nghiên cứu và đổi mới. Những “cú bắt tay” như giữa Nhật Bản và Ấn Độ có thể sẽ trở thành hình mẫu cho các hợp tác công nghệ trong tương lai.

Với những nền tảng đã được đặt ra, cùng nguồn lực tài chính và nhân lực dồi dào. Cả hai quốc gia đang đứng trước cơ hội lớn để định hình tương lai điện toán lượng tử. Đây là lĩnh vực được kỳ vọng sẽ thay đổi cách con người xử lý thông tin trong thế kỷ 21.

*Nguồn: Nikkei Asia