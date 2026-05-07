Elon Musk muốn thâu tóm OpenAI về tay Tesla, đã âm thầm lôi kéo Sam Altman từ 8 năm trước

Vài tháng trước khi Elon Musk rời khỏi hội đồng quản trị OpenAI vào tháng 2/2018, vị tỷ phú này đã âm thầm tìm cách lôi kéo Sam Altman gia nhập một phòng thí nghiệm AI đẳng cấp thế giới nằm trong lòng Tesla. Thậm chí, Musk còn sẵn sàng dành cho CEO của OpenAI một ghế trong hội đồng quản trị Tesla. Đây là những tình tiết chấn động vừa được tiết lộ qua các email và lời khai tại tòa án liên bang hôm thứ Tư, trong khuôn khổ vụ kiện lịch sử giữa Musk và Altman.

Các bằng chứng này được trình diện trước bồi thẩm đoàn trong buổi đối chất với Shivon Zilis - cựu cố vấn kiêm thành viên hội đồng quản trị OpenAI, đồng thời cũng là mẹ của bốn người con với Elon Musk.

Cáo buộc

Trọng tâm vụ kiện của Musk xoay quanh cáo buộc rằng Altman và Chủ tịch OpenAI Greg Brockman đã “đánh tráo” bản chất phi lợi nhuận của tổ chức. Musk cho rằng họ đã lợi dụng khoản đầu tư 38 triệu USD của ông để xây dựng một công ty tư nhân hiện được định giá hơn 800 tỷ USD. Để củng cố lập luận, luật sư của Musk đã đưa ra các video lấy lời khai của cựu CTO Mira Murati và cựu thành viên hội đồng quản trị Helen Toner nhằm xoáy sâu vào lịch sử lừa dối của Altman.

Ngược lại, đội ngũ pháp lý của OpenAI cho rằng động cơ thực sự của Musk chỉ là sự cay cú của kẻ thua cuộc. Họ lập luận rằng Musk đã nuôi hận kể từ khi thất bại trong nỗ lực thâu tóm quyền kiểm soát OpenAI vào năm 2017. Các luật sư của OpenAI đã sử dụng chính sự hiện diện của Zilis tại tòa để chứng minh Musk từng có kế hoạch phá hoại OpenAI từ bên trong, biến Zilis thành tay trong kết nối giữa Musk và Altman.

Trong một tin nhắn từ tháng 2/2018, Zilis - khi đó đang giữ chức vụ điều hành tại cả Neuralink và Tesla - đã hỏi Altman: “Anh đã nghĩ kỹ về việc biến OpenAI thành một công ty con (loại hình B Corp) của Tesla chưa?”.

Luật sư William Savitt của OpenAI nhận định bên ngoài tòa án: “Đó là một phần trong nỗ lực của Musk nhằm tha hóa OpenAI và nuốt chửng nó vào Tesla... Ông ta cố gắng thuyết phục Altman từ bỏ sứ mệnh ban đầu để trở thành một phần của Tesla”.

Bằng chứng còn cho thấy một bản thảo FAQ (Câu hỏi thường gặp) từ tháng 11/2017, trong đó ghi rõ mục đích của Tesla là xây dựng một phòng thí nghiệm AI đủ sức đối đầu với Google DeepMind và Facebook. Tài liệu này nhấn mạnh một vấn đề nhức nhối đối với Musk lúc bấy giờ: “Khi mọi người nghĩ đến Elon và AI, họ chỉ nghĩ đến OpenAI”.

Trong danh sách nhân sự dự kiến lãnh đạo đơn vị này, cái tên Sam Altman được đặt ngay cạnh Musk kèm theo hai dấu hỏi chấm lớn. Một ghi chú còn gợi ý rằng việc mời Altman làm điều phối viên cho một sự kiện của Tesla có thể là cú hích buộc Sam phải cam kết với Tesla AI.

Những lời khai mâu thuẫn

Zilis khai rằng Altman chưa bao giờ gia nhập Tesla và phòng thí nghiệm đó cũng không bao giờ thành hình. Tuy nhiên, bà cũng xác nhận Musk từng chủ động lôi kéo Andrej Karpathy (một nghiên cứu viên xuất sắc của OpenAI) về Tesla. Chi tiết này trực tiếp mâu thuẫn với lời khai của Musk vài ngày trước đó, khi ông khẳng định Karpathy rời OpenAI hoàn toàn tự nguyện.

Câu chuyện càng trở nên phức tạp khi Zilis được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị OpenAI năm 2020. Bà khai rằng trong thời gian này, bà đã mang thai con của Musk thông qua thụ tinh ống nghiệm (IVF) nhưng giữ bí mật với các thành viên khác do thỏa thuận bảo mật với Musk.

Zilis tại vị cho đến tháng 2/2023, chỉ vài tháng trước khi Musk công bố xAI - đối thủ trực tiếp của OpenAI. Dù Zilis khẳng định bà từ chức sau khi nhận được cuộc gọi từ Altman thông báo về dự án của Musk, các tin nhắn cho thấy bà đã biết về xAI từ trước đó. Bà nhắn cho một người bạn: “Phải từ chức khỏi hội đồng quản trị OpenAI thôi. Dự án của Musk đã quá rõ ràng rồi. Khi cha của các con bạn bắt đầu một nỗ lực cạnh tranh và sẽ lôi kéo nhân sự từ OpenAI, bạn chẳng thể làm gì khác được”.

Vụ kiện dự kiến sẽ tiếp tục với những nhân chứng quan trọng khác, hứa hẹn bóc tách thêm những góc khuất trong cuộc đối đầu giữa những bộ óc quyền lực nhất giới công nghệ hiện nay.

Theo: WSJ