Chuỵện lạ: Công ty chuyên máy xúc, bồn cầu cũng...a dua làm AI, cổ phiếu tăng 2.000% chỉ sau 3 năm

Cuộc săn lùng các doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu then chốt cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo nên một đợt tăng trưởng bùng nổ cho các nhà sản xuất chip. Thế nhưng, cuốn theo cơn lốc hưng phấn này không chỉ có những tên tuổi công nghệ thuần túy, mà còn có cả một nhà sản xuất thủy tinh 175 năm tuổi, một gã khổng lồ máy móc hạng nặng và thậm chí là nhà sản xuất thiết bị vệ sinh hàng đầu Nhật Bản.

Làn sóng đầu tư vào AI đã đẩy các chỉ số chứng khoán lập kỷ lục mới. Chỉ số S&P 500 đã tăng 1,5% lên mức đỉnh lịch sử vào thứ Tư, sau những tín hiệu tích cực về tiến trình hòa bình tại Trung Đông và báo cáo lợi nhuận ấn tượng từ Advanced Micro Devices (AMD). Tuy nhiên, thị trường cũng đầy biến động khi nhà đầu tư liên tục giằng xé giữa nỗi lo AI không mang lại lợi nhuận như kỳ vọng và nỗi sợ rằng nó sẽ thay đổi cục diện toàn bộ các ngành công nghiệp.

Hiện tại, nhiều nhà đầu tư đang chuyển hướng sang những nhà cung cấp linh kiện và vật liệu thiết yếu để duy trì “hơi thở” cho AI trong nhiều năm tới. Họ tin rằng những công ty này sẽ hái ra tiền bất kể kịch bản nào xảy ra. Dưới đây là những “kẻ thắng cuộc” đầy bất ngờ:

Corning: Từ bóng đèn của Edison đến huyết mạch của AI

Corning là cái tên mới nhất hưởng lợi từ hiệu ứng lan tỏa của việc xây dựng trung tâm dữ liệu. Cổ phiếu hãng này đã tăng vọt 12% vào thứ Tư sau khi Nvidia công bố kế hoạch đầu tư 500 triệu USD vào đây để mở rộng sản xuất sợi quang - “mô liên kết” thiết yếu cho hạ tầng AI.

Cáp sợi quang của Corning - công ty từng sản xuất bóng đèn cho Thomas Edison - nay đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các ông lớn điện toán đám mây. Đây là một sự xoay chuyển ngoạn mục cho một dòng sản phẩm từng thua lỗ suốt hai thập kỷ. Thỏa thuận với Nvidia diễn ra ngay sau khi Corning ký kết hợp đồng cung cấp cáp dài hạn trị giá tới 6 tỷ USD cho Meta.

Caterpillar: Kẻ “đào vàng” theo đúng nghĩa đen

Cổ phiếu của Caterpillar, hãng máy móc nổi tiếng với những chiếc máy xúc và ủi màu vàng đặc trưng, đã tăng mạnh sau khi báo cáo lợi nhuận và doanh thu quý trước vượt kỳ vọng. Động lực chính đến từ nhu cầu khổng lồ đối với các thiết bị phát điện cỡ lớn dùng trong các trung tâm dữ liệu.

Tận dụng thời cơ, Caterpillar đặt mục tiêu tăng gấp đôi công suất sản xuất động cơ tuabin vào năm 2030 và triển khai đợt chi tiêu nhà máy lớn nhất trong 15 năm qua, bao gồm khoản đầu tư 725 triệu USD tại Lafayette để sản xuất thêm động cơ máy phát điện.

“Họ có phải là kiểu công ty bán cuốc xẻng (trong cơn sốt vàng) không? Theo nghĩa đen thì đúng là như vậy”, David Miller, Giám đốc đầu tư tại Catalyst Funds, nhận định.

Toto: Cú lội ngược dòng từ... bồn cầu

Toto, nhà sản xuất bồn cầu nổi tiếng của Nhật Bản, cũng sản xuất các loại gốm sứ dùng trong linh kiện bán dẫn. Gần đây, hãng báo cáo doanh thu từ mảng “mâm cặp tĩnh điện” (electrostatic chucks) đã tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái - tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong các dòng sản phẩm của hãng.

Chỉ tính riêng trong tháng 5, cổ phiếu Toto đã tăng 22%, nâng mức tăng trưởng từ đầu năm 2026 lên hơn 50%. Palliser Capital, một quỹ đầu tư từ Anh, từng gọi Toto là “cái tên bị định giá thấp và lãng quên nhất trong làn sóng hưởng lợi từ bộ nhớ AI”. Giờ đây, hãng này đã cam kết đưa mảng gốm sứ trở thành kinh doanh cốt lõi.

Những cuộc chuyển mình đầy tham vọng

Các trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng điện khổng lồ và tỏa nhiệt rất lớn. Điều này đã thúc đẩy cổ phiếu của những công ty cung cấp hệ thống nguồn và làm mát như Vertiv tăng hơn 2.000% trong 3 năm qua. Thậm chí QuantumScape, một hãng pin xe điện, cũng đang tái định hướng năng lực để nhắm vào thị trường trung tâm dữ liệu AI và quốc phòng.

Cơn sốt này cũng chứng kiến những màn đổi tên gợi nhớ về thời kỳ bong bóng dot-com. Hãng bán lẻ giày Allbirds đang gặp khó khăn đã đổi tên thành NewbirdAI vào tháng 4, khiến cổ phiếu tăng chóng mặt 582% chỉ trong một ngày. Một công ty karaoke cũ mang tên Algorhythm Holdings cũng tăng 222% sau khi tuyên bố chuyển hướng sang logistics bằng AI.

“Hiện tại vẫn còn quá sớm, nhưng rõ ràng AI đang hồi sinh những doanh nghiệp ngái ngủ nhất”, Sean Sun, nhà quản lý danh mục tại Thornburg Investment Management, nhận xét. Dòng vốn đang chảy vào bất cứ đâu có thể gắn mác AI, tạo nên một bản đồ đầu tư đầy thú vị và cũng không kém phần rủi ro.

Theo: WSJ