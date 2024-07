Nhật Bản xác nhận chi gần 37 tỷ USD can thiệp tiền tệ lần thứ 2 trong năm, đồng yên chạm đỉnh 4 tháng sau tín hiệu từ BOJ

Giới chức Nhật Bản đã chi 5,53 nghìn tỷ yên (36,8 tỷ USD) nhằm hỗ trợ đồng yên vào tháng 7, dữ liệu chính thức được Bộ Tài chính nước này công bố vào thứ Tư (31/7) cho thấy.

Theo dữ liệu từ ngày 27/6 đến ngày 29/7, số tiền này gần như khớp với dự đoán khi chính quyền Nhật Bản liên tục cảnh báo sẽ can thiệp để ngăn ngừa diễn biến tiền tệ quá mức.

Lần can thiệp mới nhất vào thị trường ngoại hối diễn ra ngay sau khi đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong 38 năm so với đồng đô la Mỹ. Trước đó, vào cuối tháng 5, chính phủ Nhật Bản xác nhận cơ quan tài chính nước này đã chi 62 tỷ USD nhằm thực hiện đợt can thiệp lần đầu tiên kể từ tháng 10/2022.

Trong bối cảnh đồng tiền yếu, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã tăng lãi suất chuẩn lên từ 0-0,1% lên 0,25% – mức lãi suất cao nhất tính đến hiện tại của Ngân hàng Nhật Bản kể từ năm 2008.

Sau quyết định tăng lãi suất kèm phát biểu của Thống đốc BOJ Kazuo Ueda rằng cơ quan này sẵn sàng nâng lãi suất trong tương lai, đồng yên tăng mạnh lên mức cao nhất trong 4 tháng so với đồng bạc xanh, ở mức 149 yên đổi 1 USD trong phiên giao dịch ở New York.

Theo CNBC, Nikkei