Nhặt được USB lạ đánh rơi trên đường, tò mò cắm thử vào điện thoại, bên trong là thứ không ai nghĩ tới

21-08-2025 - 17:33 PM | Kinh tế số

Nhiều người nhặt được USB lạ sẽ tò mò cắm vào thiết bị cá nhân.

Nhặt được USB lạ đánh rơi trên đường, tò mò cắm thử vào điện thoại, bên trong là thứ không ai nghĩ tới- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Tờ CNET, cảnh sát tại Úc đã yêu cầu người dân cảnh giác việc nhặt được USB lạ, và tuyệt đối không cắm vào các thiết bị cá nhân. Nguyên nhân dẫn đến điều này bắt nguồn khi một số người dân tại Úc bất ngờ nhận được USB lạ được gửi vào hộp thư trước nhà.

Đặc biệt, khi cắm USB này vào thiết bị cá nhân, 5 phút sau, người dùng không thể điều khiển được thiết bị các nhân như điện thoại, máy tính vì mã độc đã chiếm quyền điều khiển, đánh cắp nhiều thông tin quan trọng. Khi phát hiện ra thì đã muộn, điều này khiến người này hối hận và phải trình báo cảnh sát vào cuộc ngay lập tức. Nhiều người tại Úc đã gặp trường hợp tương tự nên cảnh sát ở Úc đã phải phát đi cảnh báo gấp.

Các chuyên gia cho biết, USB là một trong những phương pháp tấn công được các đối tượng lừa đảo trực tuyến ưa thích sử dụng vì có thể dễ dàng nhúng mã độc vào các thiết bị điện tử và kiểm soát máy từ xa. Đánh vào sự tò mò của mọi người cũng là một kỹ thuật tấn công của các tác nhân độc hại. Điều này đặc biệt hay xảy ra trong trường hợp nhặt được USB lạ.

Mục đích sau cùng và cũng là nguy hiểm nhất của hình thức lây nhiễm mã độc thông qua USB chính là nhằm chiếm quyền kiểm soát hệ thống và đánh cắp dữ liệu. Điều này có thể được hacker thực hiện từ xa với sự giúp sức của phần mềm độc hại, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp hoặc phần mềm xám khi chúng lây nhiễm thành công mục tiêu.

Ngoài ra, với sự xuất hiện và bùng nổ của mã độc tống tiền, hacker hoàn toàn có thể thu lời bất chính bằng cách phát tán loại mã độc này thông qua USB, gây thiệt hại nặng nề cho các cá nhân tổ chức.

Hơn nữa, hiện nay, USB không còn là một thiết bị lưu trữ đơn giản, khi trên thị trường xuất hiện cả những chiếc USB có khả năng tự hủy thiết bị khi vừa cắm vào.

Các chuyên gia cho biết, các file có đuôi ".exe", thường là để chạy ứng dụng đồng thời kích hoạt virus. Vì người dùng chỉ dùng USB để lưu trữ văn bản, tài liệu, hình ảnh là chính nên việc tắt tùy chọn này khiến thiết bị điện tử khá an toàn trước virus lây nhiễm từ USB.

Để ngăn chặn chạy file virus trực tiếp từ USB, một số thủ thuật giúp người dùng cần lưu ý để ngăn chặn tất cả những file có mã độc. Đầu tiên, người dùng mở hộp thoại Run sau đó nhập lệnh gpedit.msc và nhấn OK.

Sau đó, tìm đến đường dẫn: Computer Configuration chọn Administrative Templates chọn System chọn Removable Storage Access tìm ở bên phải mục có tên Removable Disks: Deny Execute Access. Cuối cùng, nháy đúp chuột vào file Removable Disks: Deny Execute Access bạn vừa tìm thấy và bật Enabled lên, sau đó nhấn OK để áp dụng thay đổi.

Sau khi thiết lập thành công như trên, tất cả những file có định dạng *.exe sẽ không thể chạy trực tiếp trên USB được, điều này cũng có nghĩa dù người dùng vô tình nhấn nhầm vào file đó thì cũng không sao cả, vì nó không thể chạy được.

Bên cạnh đó, việc sử dụng phần mềm diệt virus cho điện thoại, máy tính là cách làm đơn giản và phổ biến hơn cả, phù hợp với tất cả đối tượng người dùng. Cụ thể, người dùng nên cài đặt một phần mềm diệt virus đủ mạnh để bảo vệ thiết bị của mình trước sự nguy hại của các mã độc hại.

Không chỉ vậy, người có thể dùng các phần mềm diệt virus trả phí. Đặc biệt lưu ý, khi cắm các thiết bị lưu trữ ngoại vi vào thiết bị cá nhân, người dùng cần quét qua một lần để đảm bảo thiết bị không bị nhiễm virus.

Cuối cùng, người dùng không cắm USB chưa xác định nguồn gốc vào các thiết bị quan trọng. Không sử dụng chung một ổ USB cho thiết bị điện tử cả gia đình và cơ quan. Điều này có thể làm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các thiết bị.

Luôn bật các tính năng bảo mật như xác thực vân tay đối với kết nối USB. Điều này sẽ giúp bảo vệ thiết bị khỏi hoạt động truy cập vật lý của tin tặc. Luôn cập nhật phần mềm trên điện thoại, máy tính lên phiên bản mới nhất để được bảo vệ tối đa trước các loại mã độc, lỗ hổng bảo mật đã biết.

