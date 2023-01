Nhiệt điện Hải Phòng: Quý 4 lỗ do giá vốn tăng cao

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UpCOM: HND) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.

Cụ thể riêng quý 4, doanh thu thuần đạt 2.238 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý giá vốn hàng bán chiếm tới 98% doanh thu thuần khiến lãi gộp rớt mạnh từ 334,6 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái xuống chỉ còn gần 42 tỷ đồng.

Mặc dù chi phí tài chính giảm gần một nửa nhưng chi phí QLDN lại tăng cao nên kết quả Nhiệt điện Hải Phòng chịu lỗ sau thuế gần 7,6 tỷ đồng.

Theo HND nguyên nhân thua lỗ là do sản lượng hợp đồng Qc giao thấp do đó doanh thu từ Qc không đủ bù đắp chi phí cố định. Bên cạnh đó, tổ máy số 4 đại tu do đó sản lượng phát tăng thêm không nhiều nên công ty không có nhiều lợi nhuận từ thị trường.

Luỹ kế cả năm 2022, HND đạt 10.511 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 571 tỷ đồng, tăng 25,5% so với năm 2021.

Trong năm 2022, HND đặt kế hoạch doanh thu 10.574,8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 596,3 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, công ty cơ bản hoàn thành mục tiêu về doanh thu và vượt nhẹ mục tiêu về lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của HND đạt 8.219,6 tỷ đồng giảm 5,5% so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 4.615 tỷ đồng, chiếm 56% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.314 tỷ đồng – tăng 31% so với đầu kỳ, chiếm 28% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, kết thúc năm 2022, tổng nợ vay của Công ty giảm 24% so với đầu năm, tương ứng giảm 598 tỷ đồng về 1.878 tỷ đồng và chiếm 23% tổng nguồn vốn.