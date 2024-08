Nhiệt độ tăng vọt bất thường, Nhật Bản cảnh báo nguy cơ say nắng

Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ có thể tăng lên mức đỉnh điểm là 38 độ C ở Nagoya; thủ đô Tokyo dự báo ghi nhận nhiệt độ 35 độ C, do đó, các nhà chức của Nhật Bản cảnh báo nguy cơ say nắng.

Ngày 18/8, nhà chức trách Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo nguy cơ say nắng sau khi nền nhiệt trên cả nước cùng ngày tăng vọt lên hơn 35 độ C.

Bầu trời không một gợn mây ở nhiều vùng trên khắp Nhật Bản, từ Kyushu đến Tohoku, là một trong những nguyên nhân khiến nhiệt độ trong khí quyển tăng nhanh.

Tại một số khu vực, người dân được khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa do nắng nóng có thể khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn thường ngày.

Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận lên tới 36,6 độ C ở tỉnh Wakayama, Tây Nam Nhật Bản. Các thành phố như Kumamoto và Nagoya cũng hứng chịu nắng nóng cực độ, với nhiệt độ lên tới 36,4 độ C.

Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ có thể tăng lên mức đỉnh điểm là 38 độ C ở Nagoya. Thủ đô Tokyo dự báo ghi nhận nhiệt độ 35 độ C.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời, uống đủ nước và mặc quần áo thoáng mát.