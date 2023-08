Nhiều chiều kích để Bình Dương phát triển

Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3% so với cùng kỳ. Thương mại - dịch vụ đạt 174.820 tỉ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Về cán cân thương mại, tỉnh Bình Dương đang duy trì thặng dư thương mại (xuất siêu) đạt hơn 5 tỉ USD trong 7 tháng qua.



Về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 7 tháng, có một số ngành đạt mức tăng khá; khu vực dịch vụ có nhiều bước khởi sắc khi hầu hết các hoạt động dịch vụ, vui chơi giải trí sôi động trở lại. Sản xuất nông nghiệp ổn định, một số hàng hóa nông sản có năng suất, chất lượng và giá cả hợp lý. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 10,3% so với cùng kỳ. Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công tương đương cùng kỳ nhưng số vốn giải ngân gấp 2,5 lần.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, chủ trì buổi họp báo

Các lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu của một số ngành công nghiệp chủ lực như dệt may, điện tử, đồ gỗ.... chững lại từ những tháng cuối năm 2022 cho đến nay do thị trường bị thu hẹp khiến các ngành hàng sản xuất và xuất khẩu chủ lực của tỉnh đang giảm sút. Đây là nguyên nhân kéo theo giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tụt giảm so với cùng kỳ.

Nhằm bảo đảm các chỉ tiêu về phát triển kinh tế đúng kế hoạch năm 2023, tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục tổ chức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với từng hiệp hội, doanh nghiệp, từng dự án để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, nghiên cứu giải pháp khơi thông, kích cầu tiêu dùng góp phần tiêu thụ hàng hóa do doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất đang gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu. Ngoài ra, tập trung điều tiết, bảo đảm ổn định nguồn điện cho sản xuất và sinh hoạt. Đẩy nhanh tiến độ mở rộng các khu công nghiệp và đầu tư mới các cụm công nghiệp theo quy hoạch... cũng là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.