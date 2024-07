Nhiều chung cư ở TP Vũng Tàu bất ngờ treo bảng cấm kinh doanh homestay

Ngày 26-7, ghi nhận tại chung cư Vũng Tàu Melody (phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu) và chung cư Vũng Tàu Gold Sea (phường 2, TP vũng Tàu) đều treo bảng cấm kinh doanh loại hình homestay tại chung cư.



Theo Ban Quản lý chung cư Melody, thực hiện theo công văn của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đơn vị tiến hành cấm kinh doanh lưu trú ngắn hạn tại chung cư Melody. Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ phải chịu phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng theo quy định pháp luật; cư dân phát hiện có thể thông báo tới công an phường hoặc Ban Quản lý chung cư.

Chung cư Vũng Tàu Melody treo bảng cấm khách thuê homestay

Trước đó, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn về việc kinh doanh dịch vụ lưu trú tại chung cư Melody. Bởi lẽ, căn cứ theo quy định thì chung cư này không đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ lưu trú. Vì vậy, đề nghị ban quản trị, ban quản lý chung cư thông báo đến các cư dân không được sử dụng căn hộ vào mục đích không phải để ở; thông báo đến các đơn vị đang kinh doanh lưu trú nộp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ quan công an cấp.

Được biết Melody, Gold Sea là các chung cư đầu tiên tại TP Vũng Tàu treo bảng cấm kinh doanh loại hình dịch vụ này. Từ nhiều năm qua, loại hình dịch vụ homestay đã nở rộ tại TP Vũng Tàu, có rất nhiều chung cư mục đích để ở nhưng bị biến tướng trở thành các căn hộ kinh doanh homestay.

Hoạt động này không đúng với bản chất của loại hình kinh doanh homestay đã được quy định. Ngoài ra, các căn hộ chung cư để kinh doanh homestay gây nhiều phiền phức, ồn ào cho các hộ dân thường trú tại đó, bất cập trong quản lý lưu trú và khó quản lý về thuế.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều chỉ đạo, đề nghị các Sở, ngành, đơn vị rà soát, siết chặt quản lý loại hình dịch vụ này để phát triển đúng với quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới đây cũng có văn bản gửi các huyện, thị, thành phố và các chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn về việc thời gian gần đây, một số website, mạng xã hội đăng tải giới thiệu sản phẩm tại một số dự án căn hộ, biệt thự du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn. Theo Sở Xây dựng, qua rà soát, các dự án này có mục tiêu đầu tư phục vụ lưu trú du lịch và nghỉ dưỡng, không có tính chất để ở. Sở đề nghị chủ đầu tư, sàn giao dịch giới thiệu đúng tính chất, quy mô, mục tiêu đầu tư để tránh gây hiểu nhầm cho khách hàng; đối với khách hàng cũng cần tìm hiểu kỹ để đảm bảo quyền lợi hợp pháp.