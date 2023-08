Nhiều doanh nghiệp bị 'sờ gáy' vì nợ thuế

Theo đó, Chi cục Hải quan Quản lý Hàng đầu tư quyết định dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty Cổ phần kinh doanh và Phát triển bất động sản Đông Sài Gòn (phường Bến Thành, quận 1, TPHCM). Nguyên nhân do công ty nợ thuế quá hạn 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định, với số tiền nợ 2,6 tỷ đồng.

Chi cục Hải quan Quản lý Hàng đầu tư cũng quyết định dừng làm thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu của Chi nhánh Công ty Cổ phần Euro Window (phường Đa Kao, quận 1, TPHCM) do nợ thuế 13,6 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bưu chính Viễn thông (69 Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, TPHCM) do nợ thuế hơn 16,2 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Hùng Mạnh Sài Gòn (phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM) do nợ hơn 17,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, Cục Hải quan TPHCM dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa của hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế "khủng" như Công ty TNHH Sentifi Việt Nam ( phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM) nợ thuế hơn 273 tỷ đồng, Công ty TNHH 48 Boistro chi nhánh 3 (phường 4, quận 5, TPHCM) nợ thuế gần 167 tỷ đồng, Công ty TNHH Seacret (phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TPHCM) nợ 258 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Pacific Health Care (phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM) nợ 150 tỷ đồng.

Công ty TNHH Seacret, một trong những doanh nghiệp kinh doanh đa cấp với sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam bị dừng làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa từ tháng 8/2023.

Theo Cục Hải quan TPHCM, với tư cách là trung tâm xuất nhập khẩu của cả nước, số tiền nợ thuế, nợ phạt quá hạn tại đơn vị này trong 7 tháng lên tới khoảng 1.900 tỷ đồng, với hơn 5.700 doanh nghiệp nợ thuế. Trong đó nhóm nợ khó thu hồi khoảng 1.500 tỷ đồng. Nếu tính con số nợ khó đòi từ trước 31/12/2022 đến nay, số nợ đọng tại Cục Hải quan TPHCM đã trên 2.200 tỷ đồng.

Cục Hải quan TPHCM cho biết, các doanh nghiệp nợ kéo dài chủ yếu hoạt động gia công và sản xuất xuất khẩu. Đơn vị đã gửi văn bản cũng như gặp trực tiếp đại diện doanh nghiệp để đôn đốc nhưng doanh nghiệp đưa ra nhiều lý do (gặp khó trong kinh doanh, nhận tiền thánh toán chậm...) để chây ỳ trong việc trả nợ. Đặc biệt, lợi dụng quy định về thời gian nộp thuế có thể được ân hạn tới 90 ngày nên nhiều doanh nghiệp đã kéo dài, trì hõa, thậm chí gian lận, trốn thuế gây thất thu cho ngân sách.

Trước tình hình này, Cục Hải quan TPHCM cũng đề xuất sửa đổi các quy định trong Luật Quản lý thuế theo hướng đưa thêm thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty TNHH, chủ sở hữu công ty, chủ DN tư nhân, giám đốc hoặc tổng giám đốc, thành viên hợp danh… vào diện tạm hoãn xuất cảnh, giống với người đại diện pháp luật. Bởi thực tế, cơ quan chức năng phát hiện có người đại diện doanh nghiệp là người làm thuê hoặc bị sử dụng giấy tờ cá nhân để đăng ký mà không biết.