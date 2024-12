Nhiều doanh nghiệp vận tải, logistic thưởng Tết 200 - 300 nghìn đồng

Là doanh nghiệp vận tải trái cây từ các tỉnh phía Nam ra miền Bắc tiêu thụ, Công ty cổ phần vận tải Trung An (Tiền Giang) có hơn 120 đầu xe tải các loại.

Ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc doanh nghiệp cho biết, năm 2024 mặc dù kinh tế trong nước hồi phục, nhưng việc vận tải của doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, tổng doanh thu của doanh nghiệp so với năm 2023 giảm khoảng 30%.

“Chúng tôi vận tải các loại hoa quả, nông sản như chuối, mít, dừa, thanh long, sầu riêng từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc tiêu thụ nhưng sản lượng tiêu thụ không được nhiều, giảm khoảng 30% sản lượng và doanh thu so với năm trước.”, ông Trung nói.

Về vấn đề thưởng Tết cho lái xe, người lao động, ông Trung cho biết, hiện nay doanh nghiệp chưa có tính toán cụ thể mức thưởng như thế nào.

Nhiều doanh nghiệp thưởng Tết tiền triệu, cũng có doanh nghiệp thưởng Tết và trăm nghìn. (Ảnh minh hoạ).

“Đến nay cũng chưa tính đến mức thưởng như thế nào cho người lao động. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chia ra làm 2 mức thưởng. Theo thông lệ, năm trước chúng tôi thưởng cho nhân viên làm hành chính ở mức 2 triệu đồng/người và vài kg thịt heo, còn lái xe mức thưởng là 200 nghìn đồng cùng khoảng 3kg thịt heo. Năm nay, công ty dự tính mổ vài con heo để chia cho lái xe, người lao động và khoảng 200 – 300 nghìn tiền mặt để động viên, vì lái xe làm và hưởng lợi nhuận theo sản phẩm”, ông Trung nói.

Cũng chia sẻ về mức thưởng Tết cho người lao động là các lái xe, ông Lê Ngọc An, Giám đốc hãng taxi Hoàn Kiếm cho biết, năm nay hoạt động của các doanh nghiệp taxi truyền thống tiếp tục gặp khó khăn do phải cạnh tranh khốc liệt với các hãng taxi công nghệ nên thu nhập thấp.

Tuy nhiên, ông An cũng cho biết, với các doanh nghiệp vận tải, logistic, mức thưởng Tết phụ thuộc vào kết quả kinh doanh và cũng là chính sách của từng công ty, đơn vị kinh doanh và thông thường sẽ chia ra hai mức thưởng khác nhau, trong đó người làm hành chính mức thưởng ít nhất 01 tháng lương, tương đương khoảng 10 – 12 triệu đồng, còn với lái xe, do hợp tác và ăn chia theo lợi nhuận nên mức thưởng gọi là có để động viên người lao động.

“Trước đây, chúng tôi tặng mỗi lái xe 1 thùng bia, gói bánh và 500 nghìn đồng. Năm nay chúng tôi không tặng bia nhưng cũng tính toán để tặng mỗi lái xe một phần quà nhỏ trị giá khoảng 300 nghìn và 200 nghìn đồng tiền mặt. Số tiền tuy không nhiều, nhưng đó là để động viên tinh thần của người lao động”, ông An nói.

Theo nhận định của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), thưởng Tết nằm trong cơ cấu chi phí của doanh nghiệp, được thiết kế từ đầu năm.

Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh cụ thể, doanh nghiệp cũng sẽ có những điều chỉnh khoản thưởng này. Trung bình mức tiền thưởng từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng, thậm chí vài chục triệu đồng.

Qua khảo sát từ các doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch VCCI cho biết, năm nay mức thưởng Tết cũng rất khác nhau, cá biệt có doanh nghiệp lên đến hàng trăm triệu đồng thuộc về nhóm lao động kỹ thuật cao. Bên cạnh tiền mặt, nhiều công ty sẽ dành quà tặng hiện vật gửi đến người lao động, nhưng cũng có doanh nghiệp thưởng vài ba trăm nghìn đồng.

Cũng theo ông Phòng, thưởng Tết 2025 sẽ cải thiện hơn so với năm trước. Đặc biệt, một số nhóm doanh nghiệp như dệt may, da giày, dịch vụ, logistics... sẽ có thưởng Tết khá.

Lý giải về dự báo này, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết do các doanh nghiệp trên có thêm nhiều đơn hàng ổn định đến hết quý I năm sau. Bên cạnh đó, chỉ số xuất khẩu cải thiện.

Có được kết quả trên, ông Phòng cho biết các doanh nghiệp tích cực thực hiện tạo việc làm thỏa đáng. Cùng với đó, cơ quan chức năng vào cuộc hướng dẫn doanh nghiệp có những thỏa ước lao động nhằm cải thiện tiền lương, thưởng của người lao động.

Trước đó, trả lời Báo điện tử VTC News, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, thưởng Tết sẽ căn cứ theo tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và chỉ số hiệu quả, năng suất lao động, mức độ hoàn thành công việc của người lao động trong 1 năm.

“Đến ngày 18/12, ngành dệt may xuất khẩu đạt khoảng 43 - 43,5 tỷ USD, tăng khoảng 4 tỷ USD so với năm 2023 và xấp xỉ đạt mục tiêu đề ra là 44 - 45 tỷ USD, đó là tín hiệu xuất khẩu khá tích cực”, bà Mai nói.

Về mức thưởng Tết cho người lao động của ngành dệt may, theo bà Mai sẽ có sự khác biệt giữa các loại hình doanh nghiệp. “Chẳng hạn Công ty May Việt Tiến, Công ty May 10 có đến hơn 30.000 lao động, hàng hóa sản xuất, xuất khẩu nhiều thì mức thưởng có thể tương đối cao. Còn với doanh nghiệp có quy mô nhỏ thì sẽ ít hơn. Rồi các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp thuộc tập đoàn cũng có mức thưởng khác nhau.

Tuy nhiên, theo dự báo, mức thưởng của ngành dệt may năm nay thấp nhất cũng được tháng lương thứ 13 dành cho công nhân sản xuất trực tiếp, tương đương khoảng 8 - 10 triệu đồng. Còn cán bộ, người làm tăng ca sẽ hưởng mức thưởng cao hơn, khoảng 15 - 20 triệu đồng. Đặc biệt có thể có những cán bộ được thưởng cả trăm triệu đồng”, bà Mai nói.