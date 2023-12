Nhiều dự án ở Hà Nội bị đề nghị thu hồi vì chậm triển khai

Chậm triển khai vì chủ đầu tư chiếm đoạt tài sản

Mới đây, cử tri Thị xã Sơn Tây đã đề nghị UBND TP Hà Nội cương quyết thu hồi các dự án cho tổ chức thuê đất trên địa bàn chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai và Luật Ngân sách Nhà nước, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai cũng như gây bức xúc như: Dự án Sỹ Ngàn; Dự án HTX chăn nuôi Bình Minh; Công ty TNHH Kỳ Hợp để giao cho các đơn vị có năng lực vào khai thác và sử dụng, tạo công ăn việc làm cho người dân cũng như phát triển địa phương.

Trả lời cử tri, UBND TP Hà Nội cho biết, Kết luận thanh tra số 1322/KL-STNMT-TTr ngày 15/7/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc chấp hành Luật Đất đai của Công ty TNHH Sỹ Ngàn khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch, dịch vụ sinh thái tại xã Kim Sơn đã kiến nghị UBND TP yêu cầu công ty này trong 12 tháng phải hoàn thiện các thủ tục có liên quan đến dự án, đảm bảo tiếp tục triển khai thực hiện dự án hoàn thành công trình (giai đoạn 1) đưa vào khai thác sử dụng trong thời hạn 18 tháng theo đúng nội dung cam kết của công ty tại Văn bản số 07/BCĐT ngày 14/7/2014. Ngày 10/9/2014, UBND TP có Văn bản số 6856/UBND -TNMT trong đó có nội dung đồng ý với kết luận và kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Việc

Tuy nhiên, ngày 19/9/2014, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Văn bản số 850/PC44 (DD3) đề nghị Sở TN&MT Hà Nội cung cấp tài liệu phục vụ điều tra vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Vũng Tàu, bị can là Nguyễn Tương Như - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sỹ Ngàn. Sau đó, Thanh tra TN&MT đã bàn giao tài liệu theo đề nghị của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 21/12/2017, Sở TN&MT có Kết luận kiểm tra số 2680/KL-STNMT-TTr về việc thực hiện Kết luận thanh tra, chỉ đạo xử lý sau thanh tra đối với các tổ chức sử dụng đất trong đó có Công ty Sỹ Ngàn sử dụng đất tại xã Kim Sơn, theo đó kiến nghị UBND TP giao Sở TN&MT có Văn bản gửi Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp thông tin kèm theo tài liệu liên quan đến quá trình giải quyết vụ án tại Công ty Sỹ Ngàn.

Sở TN&MT đã có các Văn bản số: 1602/STNMT-TTr ngày04/10/2018; số 2273/STNMT-TTr ngày 22/8/2019; số 7621/STNMT-TTr ngày14/10/2021 gửi Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị cung cấp thông tin. Ngày 05/9/2019, Công Bà Rịa - Vũng Tàu có Văn bản số 295/CSĐT-PC01 thông tin: Đến nay vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra do đó việc thu hồi đất sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều tra, giải quyết hậu quả vụ án.

Thuê đất nhưng không hoạt động

Đối với Dự án của Công ty TNHH Kỳ Hợp ở phường Xuân Khanh, Ngày 22/6/2023, Sở TN&MT (thay mặt liên ngành) có Kết luận thanh tra số 4596/KLTT-STNMT-TTr trong đó có nội dung kết luận và kiến nghị: Dự án Xây dựng xưởng chế biến hoa quả dạng bột và thái lát sấy khô xuất khẩu của Công ty Kỳ Hợp đã chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo Thông báo của cơ quan Thuế; Trên đất được UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) cho thuê để thực hiện dự án không có hoạt động sản xuất, kinh doanh theo mục đích dự án đã được giao; Người đại diện theo quy định của pháp luật đã chết, Công ty Kỳ Hợp chưa thống nhất cử người đại diện theo quy định để đăng ký giấy phép kinh doanh với Sở Kế hoạch Đầu tư.

Đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, kiểm tra, hướng dẫn Công ty Kỳ Hợp hồ sơ thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày UBND TP có Văn bản chỉ đạo xử lý sau thanh tra, nếu có căn cứ xác định Công ty Kỳ Hợp không thực hiện đúng theo nội dung, yêu cầu quy định của pháp luật, thì Sở Kế hoạch - Đầu tư xem xét thu hồi, chấm dứt Giấy phép đăng ký kinh doanh, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện làm cơ sở để xử lý các vi phạm về đất đai theo quy định.

Sở TN&MT Hà Nội sẽ đưa Dự án HTX Chăn nuôi Bình Minh (Thị xã Sơn Tây) vào Kế hoạch thanh tra trong thời gian tới. (Ảnh minh họa: Lập Đông)

Đối với Dự án HTX chăn nuôi Bình Minh, UBND TP Hà Nội cho biết, thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND TP và các kế hoạch của TP về việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2023. Sở TN&MT đã phối hợp với UBND Thị xã Sơn Tây rà soát các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP Hà Nội để tập trung xử lý theo quy định.

Trong đó, UBND Thị xã Sơn Tây báo cáo 18 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai nhưng không có Dự án HTX Chăn nuôi Bình Minh. Để đảm bảo thực hiện các nội dung theo quy định, Sở TN&MT sẽ đưa Dự án HTX Chăn nuôi Bình Minh vào Kế hoạch thanh tra trong thời gian tới , chủ trì phối hợp với liên ngành TP và UBND Thị xã Sơn Tây để kiểm tra, thanh tra và kiến nghị UBND TP có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.