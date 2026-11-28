Vào mùa nước nổi, cọng súng ngoài đồng có thể vươn dài gần 7m theo con nước. Với giống súng mini, người yêu hoa chỉ cần một chậu nước và khoảng ban công đủ nắng là có thể trồng ngay tại nhà.

Món ngon mùa nước nổi ở miền Tây

Hoa súng thuộc chi Nymphaea, họ Súng (Nymphaeaceae). Theo Vườn thực vật Hoàng gia Kew (Anh), chi này có khoảng 50 loài, phân bố rộng trên thế giới. Ở Việt Nam, súng mọc ở ao hồ, kênh rạch và những cánh đồng ngập nước. Vùng Đồng Tháp Mười nổi tiếng với những đồng hoa súng trắng, hồng, tím vào mùa nước nổi.

Hoa súng và hoa sen dễ bị nhầm lẫn vì cùng sống dưới nước. Lá súng thường nổi trên mặt nước và có khe xẻ từ mép lá vào gần cuống. Lá sen trưởng thành thường vươn cao, có cuống gắn gần giữa lá và không có khe xẻ như lá súng. Sau khi hoa tàn, sen để lại gương sen (đài sen) chứa hạt, một đặc điểm dễ nhận biết.

Mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long thường diễn ra từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch, tùy diễn biến con nước từng năm. Nước dâng đến đâu, cuống lá và cuống hoa súng vươn dài đến đó. Vào mùa nước nổi, ở vùng biên giới Việt Nam và Campuchia, cọng súng thường dài từ 4 đến 5m, có cọng dài gần 7m. Người hái phải có hai người khiêng những cọng dài để tránh làm gãy hoặc dập.

Phần thường dùng làm rau trong bữa cơm của người miền Tây là cọng súng. Người ta tước lớp vỏ ngoài, cắt khúc rồi rửa sạch để nấu canh chua, trộn gỏi hoặc ăn cùng lẩu mắm. Riêng món bông súng chấm mắm kho thường dùng mắm cá sặc hoặc cá linh. Món ăn này đã đi vào câu ca dao quen thuộc của người dân Nam Bộ:

"Muốn ăn bông súng mắm kho

Thì về Đồng Tháp ăn cho đã thèm"

Các giống súng có thời điểm nở hoa khác nhau. Nhiều giống nở vào buổi sáng và khép cánh vào buổi chiều. Riêng loại súng mọc dại mà người miền Tây gọi là "súng ma" lại nở về đêm. Vào mùa nước nổi, người dân ở vùng Đồng Tháp, An Giang và Tây Ninh thường phải lội đồng từ nửa đêm để hái súng đem bán.

Ý nghĩa phong thủy khi trồng hoa súng tại nhà

Với những gia đình không có ao hoặc sân vườn rộng, các giống súng mini thích hợp để trồng trong chậu nước ở sân trước, giếng trời hay ban công. Hoa có nhiều màu, lá phủ trên mặt nước nên một chậu nhỏ cũng có thể tạo thành tiểu cảnh trong nhà. Một số người còn chọn cây và màu hoa theo quan niệm ngũ hành.

Trong tư tưởng phương Đông, ngũ hành gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Theo quan niệm phong thủy, hoa súng thường được xếp vào hành Thủy do đặc tính sinh trưởng trong môi trường nước. Người mệnh Thủy hoặc mệnh Mộc được xem là phù hợp với loài cây này, dựa trên quan niệm Thủy sinh Mộc.

Người mệnh Kim có thể chọn chậu nhỏ để trang trí. Với mệnh Hỏa và mệnh Thổ, một số cách diễn giải phong thủy khuyên cân nhắc vị trí, màu hoa và kích thước chậu. Đây là những gợi ý theo tín niệm, chưa có bằng chứng khoa học cho thấy việc trồng hoa súng theo bản mệnh ảnh hưởng đến tài lộc, sức khỏe hay vận may của gia chủ.

Mỗi màu hoa còn được gắn với một ý nghĩa tượng trưng. Hoa trắng thường gợi sự thanh khiết, bình yên; hoa hồng biểu trưng cho tình cảm gia đình; sắc tím gắn với đời sống nội tâm, còn màu vàng gợi sự vui tươi, lạc quan. Người trồng có thể chọn màu mình yêu thích hoặc phù hợp với không gian sống.

Một số quan niệm phong thủy khuyên đặt chậu súng ở sân trước hoặc ngoài nhà, hạn chế đặt trong phòng ngủ. Xét về điều kiện sinh trưởng, nơi trồng phải có ánh nắng trực tiếp và đủ không gian cho lá phát triển. Chậu nước cũng cần được chăm sóc thường xuyên để tránh rác, lá mục và muỗi sinh sản.

Trồng hoa súng trong chậu cần lưu ý gì?

Trồng hoa súng bằng củ hoặc tách cây con từ cây mẹ thuận tiện hơn so với gieo hạt. Theo Hội Làm vườn Hoàng gia Anh (RHS), người muốn trồng súng trong chậu nên chọn giống có kích thước nhỏ. Nhiều giống mini khi trưởng thành có tán rộng khoảng 30 đến 60cm, phù hợp với chậu nước sâu khoảng 30 đến 45cm. Kích thước cụ thể cần căn cứ vào giống được chọn.

Có thể dùng đất thịt nặng, đất sét pha hoặc giá thể chuyên dùng cho cây thủy sinh. Khi trồng, đặt củ sao cho phần chồi sinh trưởng ngang mặt đất hoặc không bị vùi lấp. Phủ một lớp sỏi sạch lên bề mặt để giữ đất, sau đó nhẹ nhàng đưa chậu trồng vào vật chứa nước. Điều chỉnh độ sâu của nước theo hướng dẫn của từng giống.

Theo chuyên gia làm vườn của Đại học Missouri (Mỹ), hoa súng sinh trưởng tốt ở nơi có ánh nắng chiếu ít nhất 6 giờ mỗi ngày và mặt nước yên tĩnh. Người trồng nên cắt bỏ lá vàng, hoa tàn và thường xuyên kiểm tra xem trong chậu có bọ gậy hay không. Nếu trồng hoa súng ở chung cư, hãy chọn vị trí vững chắc, tránh đặt chậu nặng trên lan can và bảo đảm khả năng chịu tải của ban công.

Theo mức giá tham khảo công bố vào tháng 5/2024, hoa súng Việt có giá từ 40.000 đến 60.000 đồng/bông, trong khi cây giống nhập khẩu có giá từ 150.000 đồng/cây. Người mua cây về trồng tại nhà cũng cần tính thêm chi phí mua chậu, đất trồng và phân bón.

Hoa súng trồng làm cảnh và được thu hoạch làm rau có mục đích sử dụng khác nhau. Không nên lấy cọng súng từ chậu cảnh để chế biến thức ăn khi chưa biết rõ giống cây, nguồn nước và các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng. Với ban công đủ nắng, người yêu hoa có thể bắt đầu từ một chậu nhỏ và chọn giống phù hợp với diện tích sẵn có.