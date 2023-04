Nhiều khu vực đất thổ cư phía Nam bị nhà đầu tư “phá giá” để mau chóng thu tiền về

Mới đây, nền đất tại đường Trường Lưu, P.Long Trường, Quận 9 (cũ, nay là Tp.Thủ Đức, Tp.HCM) giảm hơn 600 triệu đồng so với giá nền cạnh bên và khu vực. Nền đất được nhà đầu tư “chốt” chỉ sau 1 tuần rao bán.

Cùng khu vực, nền đất diện tích 50,4m2 rao 2.450 tỉ đồng cũng được bán ra khá nhanh. Mức giá này giảm gần 400 triệu đồng so với giá khu vực.

Cá biệt, có nền đất tại P.Long Phước, Q.9 rao bán với giá 1.7 tỉ đồng/nền/56m2. Giá này tính ra giảm 50% so với giá khu vực. Được biết, do cần tiền gấp nên chủ nhà hạ giá sâu để bán. Mức “cắt lỗ” này có dấu hiệu tăng dần ở các nhà đầu tư.

Trong khi căn nhà 1 trệt 2 lầu tại đường Lò Lu, P.Trường Thạnh, Q.9 được một nhà đầu tư xuống tiền với giá 2.6 tỉ đồng/căn. Giá này đã giảm 1 tỉ đồng so với căn nhà cùng vị trí, tuyến đường. Như vậy, mức giá này tiệm cận với giá thời điểm cuối năm 2019.

Giao dịch đất nền "ngộp" xuất hiện tại các khu vực vốn là trước đây là "điểm nóng" về bất động sản.

Tại huyện Bình Chánh, giá bán đất nền trên thị trường thứ cấp ghi nhận giảm 15-25% tùy nền cỡ lớn hoặc nhỏ. Một số lô đất nông nghiệp diện tích lớn trên 5.000-10.000 m2 giảm gần 30% do người đang nắm giữ rổ hàng bị áp lực tài chính. Nhóm đất nền dự án tại Tân Túc, Tân Kiên, Bình Hưng cũng rớt giá khoảng 15% so với cuối năm 2022.

Ở các tỉnh giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An và xa hơn là Bảo Lộc, Bình Phước cũng ghi nhận tình trạng nhà đầu tư thoát hàng giảm giá 15-30% (tuỳ vị trí, dự án) so với cuối năm 2022. Trong đó, đất rẫy, đất trồng cây lâu năm lô lớn ghi nhận giảm giá mạnh hơn so với đất thổ cư.

Tại huyện Hóc Môn, căn nhà cấp 4 thuộc xã Bà Điểm bán ra mức giá 680 triệu đồng/căn, giảm 350 triệu đồng so với thời điểm rao bán tháng 7/2022. Theo một môi giới bất động sản khu vực, sau nhiều lần rao bán không thành, chủ nhà tiếp tục giảm giá để có tiền giải quyết công việc. Khá nhiều bất động sản mà môi giới đang nắm đều là hàng giảm giá, trong đó có những bất động sản giảm giá “sốc” mà ngay cả môi giới cũng bất ngờ.

Nhà đầu tư đi săn hàng ngộp tại Q.9. Ảnh": Bảo Anh

Ghi nhận cho thấy, để bán được hàng, nhiều nhà đầu tư hạ giá sâu so với giá khu vực. Hành động này tựa như “phá giá” thị trường. Theo một môi giới bất động sản khu Đông Tp.HCM, đây cũng là điều dễ hiểu khi rất nhiều nhà đầu tư “bí” dòng tiền mặt. Liên tục rao bán rồi hạ giá đến khi chốt được giao dịch cũng là lúc mặt bằng giá đã xuống khoảng 20-30%, thậm chí 40-50%. Về phía người mua (đa số là nhà đầu tư sẵn dòng tiền, người mua ở thực khá ít), luôn trong trạng thái “canh giảm giá”. Đây là giai đoạn thị trường đất nền ghi nhận những giao dịch xuống tiền thay vì chờ đợi như trước đó.

Nhiều nền đất giảm giá sâu ở thời điểm này nguyên nhân đến từ việc nhà đầu tư ngộp tài chính cộng với tâm lý lo lắng thị trường khó khăn kéo dài. Theo đó, họ có xu hướng bán lỗ để thu dòng tiền hoặc kiếm kênh đầu tư khác. Trong khi cơ hội lại thuộc về các nhà đầu tư có tài chính tốt luôn trong tâm thế “săn” hàng ngon, giá rẻ.