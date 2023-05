Nhiều mẫu sedan đang giảm giá cả trăm triệu đồng

Về cơ bản, xu hướng chung của thị trường ô tô Việt Nam giai đoạn này là giảm giá. Từ SUV đến sedan, MPV, từ xe phổ thông đến cao cấp, hầu hết mẫu xe đáng chú ý đều đang được giảm giá mạnh để đẩy doanh số.

Trong cuộc đua giảm giá chưa có hồi kết này, người ta chứng kiến gần như toàn bộ các mẫu sedan đang kinh doanh trên thị trường đều giảm giá bán, trong đó mạnh mẽ nhất chính là sedan hạng D – phân khúc được xem là kén khách bậc nhất thị trường hiện nay.

Giảm giá “mạnh tay” nhất trong nhóm sedan hạng D phải kể đến Honda Accord. Mẫu xe này hiện được giảm tối đa đến 150 triệu đồng , gồm cả ưu đãi từ hãng và phần giảm thêm của đại lý. Từ mức giá 1,319 tỷ đồng, hiện người dùng có thể chỉ phải bỏ ra khoảng 1,169 tỷ đồng cho chiếc sedan từ Honda.

Trong khi đó, các mẫu xe do Thaco lắp ráp và phân phối gồm Mazda6 và Kia K5 cũng đều được giảm giá khoảng 100 triệu đồng . Sau ưu đãi, giá bán của Mazda6 về mức 799 triệu cho bản Luxury, 849 triệu cho bản 2.0 Premium, bản 2.5 Premium thậm chí còn được giảm giá mạnh tay hơn. Riêng Kia K5, giá bán sẽ còn khoảng 804-949 triệu đồng.

Chỉ có Toyota Camry được xem là “đứng ngoài” cuộc đua giảm giá này, mặc dù khách mua xe cũng nhận ưu đãi khoảng 20-40 triệu đồng từ đại lý. Camry hiện là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc.

Theo dự đoán, mức giảm giá siêu khủng này có thể phần nào đẩy doanh số của các mẫu sedan hạng D nhưng về cơ bản, đây vẫn là phân khúc kén khách. Cộn dồn 4 tháng đầu năm, doanh số của 4 mẫu sedan hạng D tại thị trường Việt Nam chỉ đạt 1.730 xe, thuộc nhóm có doanh số thấp nhất thị trường. Nếu so với 4 tháng đầu năm 2022, doanh số hiện tại của 4 mẫu xe này thấp hơn khoảng gần 100 xe, tức là mức giảm không đáng kể.

Trong khi đó, sedan hạng B và C lại chứng kiến sự sụt giảm cực lớn về doanh số. Cụ thể, doanh số sedan hạng B với những “vua doanh số” như Toyota Vios, Hyundai Accent đã giảm 46% so với cùng kỳ trong khi sedan hạng C giảm đến 58%.

Các mẫu xe này, do đó, cũng đang trong một “cuộc đua” giảm giá với những mức ưu đãi tương đương 50-100% phí trước bạ nhằm thu hút người mua.

Xét chung toàn thị trường, doanh số ô tô tại Việt Nam trong 4 tháng qua cũng đã giảm ở mức xấp xỉ 50% so với cùng kỷ 2022.