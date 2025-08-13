Nhiều nghệ sĩ Việt rao bán nhà từ 10 tỷ đến hơn 100 tỷ đồng

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Tháng 6/2025, Đàm Vĩnh Hưng rao bán biệt thự hơn 100 tỷ ở TP.HCM. Theo nam ca sĩ, anh quyết định bán nhà là để thuận tiện việc đi lại cho con trai đang theo học tại một trường quốc tế ở khu vực khác trong thành phố.

Biệt thự hàng trăm tỷ đồng của Đàm Vĩnh Hưng

Căn biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng nổi bật với thiết kế hiện đại, sơn màu trắng chủ đạo, cửa mạ vàng và đúc chữ viết tắt tên nam ca sĩ. Mr Đàm tự tay chăm chút với nhiều món đồ được anh mang từ nước ngoài về.

Anh còn trang bị mọi tiện ích cần thiết để cảm thấy về nhà là có tất cả với phòng gym, phòng thu âm, phòng giải trí, phòng tiếp khách thân thiết được bài trí như quán cafe sang trọng.

Không gian sang trọng, xa hoa như khách sạo 5 sao bên trong biệt thự

Đây là địa điểm tụ tập thường xuyên của Đàm Vĩnh Hưng cùng bạn bè thân thiết. Đặc biệt, mỗi dịp Tết hay Giáng sinh, Đàm Vĩnh Hưng thường cho trang trí sân vườn theo chủ đề, mở cửa cho fan thăm quan và chụp ảnh kỷ niệm.

NSƯT Cát Tường

Cách đây không lâu, NSƯT Cát Tường đã rao bán căn nhà của mình TP.HCM với giá 10,8 tỷ đồng. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, bởi đây chính là căn nhà đầu tiên mà Cát Tường sở hữu sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật.

Nhà gần 11 tỷ ở TP.HCM được nghệ sĩ Cát Tường rao bán

Theo thông tin được nữ nghệ sĩ công bố, căn nhà nằm tại phường Thông Tây Hội (trước là phường 11, quận Gò Vấp ), có diện tích 91,4m2 , kết cấu 1 trệt, 2 lầu , gồm phòng khách và bếp rộng rãi, 1 phòng ngủ master, 1 phòng ngủ lớn, 2 phòng ngủ nhỏ, 4 WC , cùng hai sân thượng trước và sau thoáng mát. Điểm cộng lớn là xe hơi có thể vào tận nơi , thuận tiện cho việc di chuyển.

Trước đó, vào khoảng tháng 4/2025, Cát Tường cũng từng rao bán một căn khác ở TP.HCM với giá khoảng hơn 7 tỷ đồng – một ngôi nhà phố hiện đại, sang trọng với sân thượng, phòng ngủ master có phòng xông hơi, và nội thất giống như khách sạn. Cô cho biết do ít sử dụng nên mới quyết định bán.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cũng từng đăng thông tin rao bán nhà mặt tiền ở TP.HCM với giá 12 tỷ đồng. Theo nam ca sĩ, anh bán nhà để đi định cư ở nơi khác. Anh mong muốn tiếp nhận những người có nhu cầu thực sự để tránh mất thời gian hai bên.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cũng từng rao bán nhà mặt tiền

Căn nhà của Ưng Hoàng Phúc được thiết kế hiện đại, phòng khách và bếp liên thông. Ưng Hoàng Phúc dành hẳn 1 tầng để làm phòng ngủ Master, chia làm 3 khu vực: phòng thay đồ, khu vực đặt bàn ghế sô pha và khu vực giường ngủ. Tầng thượng được tận dụng với không gian cây xanh mát rượi.

Trước đây, Ưng Hoàng Phúc cũng từng phải bán nhà để chữa trị bệnh thoát vị đĩa đệm, từng rơi vào giai đoạn khó khăn tài chính.

Nghệ sĩ Hoàng Mập

Gần đây, nghệ sĩ Hoàng Mập liên tục đăng tin rao bán biệt phủ ở Trảng Bom, Đồng Nai. Được biết, đây là căn biệt phủ có giá trị ước tính lên tới hơn 100 tỷ đồng, tổng diện tích hơn 1.600m2 với 2 cổng lớn rất kiên cố và bề thế. Toàn bộ khung nhà chính là căn nhà cổ có tuổi thọ hơn 100 năm được mang vào từ Nam Định, bao phủ hoàn toàn là gỗ lim và huỳnh đàn.

Cơ ngơi rộng lớn, giá trị "khủng" với toàn nội thất gỗ quý của Hoàng Mập tại Đồng Nai

Hầu hết nội thất được Hoàng Mập kỳ công sưu tầm từ nhiều nơi, phần lớn là gỗ quý, được bài trí đúng phong cách nhà cổ với hàng trăm cổ vật, tượng Phật quý giá. Nhà còn có sân vườn rộng lớn, rợp bóng cây xanh, có tiểu cảnh, chòi nghỉ mát, cầu bắc qua hồ.

Hoàng Mập tiết lộ anh hiện đang xây resort mới rộng 10.000m2 tại Di Linh, Lâm Đồng. Resort gồm 4 khu, tới tháng 10 năm nay là xong. Nam nghệ sĩ cho biết, dù rất tiếc, nhưng gia đình anh dự định sau khi resort hoàn thiện, sẽ dọn khỏi biệt phủ để lên đây sinh sống.