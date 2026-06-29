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Nhiều người bật điều hòa cả ngày nhưng không biết: Chỉ cần đổi 4 vị trí đặt quạt, phòng mát nhanh hơn mà còn tiết kiệm điện

| | Sống

Nhiều người cho rằng muốn phòng mát thì chỉ cần hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn. Thực tế, thay đổi cách đặt quạt đôi khi còn mang lại hiệu quả rõ rệt hơn.

Mùa hè, nhiều gia đình gần như bật điều hòa cả ngày nhưng vẫn than phòng lâu mát, có lúc điều hòa chạy liên tục mà nhiệt độ trong phòng vẫn không như mong muốn. Thực tế, nguyên nhân đôi khi không nằm ở chiếc điều hòa mà ở cách chúng ta sử dụng quạt. Tôi cũng từng nghĩ quạt và điều hòa là hai thiết bị thay thế cho nhau. Sau này mới biết, nếu biết đặt quạt đúng vị trí, không khí lạnh sẽ được lưu thông nhanh hơn, căn phòng mát đều hơn và điều hòa cũng không phải hoạt động quá tải. Chỉ cần thay đổi vị trí đặt quạt, bạn đã có thể cảm nhận sự khác biệt rất rõ.

1. Đặt quạt đối diện điều hòa để đưa hơi lạnh đi xa hơn

Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Thông thường, hơi lạnh từ điều hòa chỉ tập trung quanh khu vực dàn lạnh rồi từ từ lan ra khắp phòng. Nếu căn phòng rộng hoặc có nhiều đồ nội thất, không khí lạnh sẽ lưu thông chậm khiến những góc xa vẫn khá nóng. Bạn hãy đặt quạt ở vị trí đối diện hoặc hơi lệch so với điều hòa, để quạt thổi theo hướng luồng khí lạnh đang đi xuống. Lúc này, quạt sẽ đóng vai trò như một "người vận chuyển", đưa hơi lạnh lan nhanh tới mọi ngóc ngách trong phòng. Tôi đã thử cách này trong phòng khách khoảng 25m2 và nhận thấy chỉ sau vài phút, cảm giác mát đã lan đều hơn rất nhiều so với khi chỉ bật điều hòa.

2. Đặt quạt ở góc phòng để tạo vòng tuần hoàn không khí

Nếu phòng có diện tích lớn hoặc hình chữ nhật dài, bạn đừng đặt quạt ngay giữa phòng. Thay vào đó, hãy đặt quạt ở một góc phòng, hướng chéo về phía trung tâm. Cách bố trí này giúp tạo vòng tuần hoàn không khí, tránh hiện tượng một khu vực quá lạnh trong khi khu vực khác vẫn nóng. Đặc biệt với những gia đình có nhiều người cùng sinh hoạt trong phòng khách, cách đặt này sẽ giúp mọi vị trí đều cảm nhận được luồng gió mát thay vì chỉ người ngồi gần điều hòa mới thấy dễ chịu.

3. Đặt quạt hướng lên trần nếu phòng có trần cao

Nhiều người có thói quen để quạt thổi thẳng vào người. Điều này giúp mát tức thì nhưng lại không tối ưu khi dùng chung với điều hòa. Nếu phòng có trần cao hoặc cảm giác phía trên lạnh còn phía dưới vẫn oi, bạn nên chỉnh quạt hướng chếch lên trần nhà. Luồng gió sẽ đẩy không khí lạnh đã tích tụ ở phía trên xuống dưới, đồng thời tạo sự lưu thông liên tục trong cả căn phòng. Cách này đặc biệt hữu ích với những phòng khách có trần cao hoặc căn hộ thông tầng.

4. Đặt quạt gần cửa phòng khi muốn làm mát nhanh

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, căn phòng thường tích tụ rất nhiều khí nóng trước khi bạn bật điều hòa. Lúc này, bạn có thể đặt quạt gần cửa phòng hoặc cửa ban công, hướng gió ra ngoài trong vài phút đầu. Việc này giúp đẩy bớt lượng khí nóng tích tụ ra ngoài, tạo điều kiện để điều hòa làm mát nhanh hơn. Sau khoảng 5-10 phút, khi nhiệt độ phòng đã giảm xuống, bạn chỉ cần xoay quạt theo một trong ba cách trên để tiếp tục lưu thông khí lạnh.

Một vài lưu ý để vừa mát vừa tiết kiệm điện

Ngoài việc đặt quạt đúng vị trí, bạn cũng nên lưu ý một số thói quen nhỏ dưới đây:

- Không nên để nhiệt độ điều hòa quá thấp. Mức 26-28 độ C kết hợp cùng quạt thường mang lại cảm giác dễ chịu mà vẫn tiết kiệm điện.

- Đóng kín cửa khi bật điều hòa để tránh thất thoát hơi lạnh.Vệ sinh lưới lọc điều hòa và cánh quạt định kỳ vì bụi bẩn sẽ làm giảm hiệu quả làm mát.

- Nếu quạt có nhiều mức gió, hãy ưu tiên mức vừa thay vì mạnh nhất. Luồng gió ổn định sẽ giúp không khí lạnh lưu thông hiệu quả hơn mà vẫn tạo cảm giác dễ chịu.

Không cần chỉnh số to nhất, bật quạt thế này vào ban đêm mát hơn bình thường: EVN hướng dẫn

Theo Thư Hân

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