Nhiều người Hàn không rửa mặt buổi sáng vì một lý do

Theo Huyền Trang | 25-05-2026 - 16:53 PM | Sống

Một quan điểm làm đẹp đang khiến hội skincare chia phe vì quá khác với thói quen hàng ngày.

Một tài khoản chuyên chia sẻ kiến thức skincare Hàn Quốc mới đây đăng tải đoạn video gây chú ý khi khẳng định rằng: rửa mặt vào buổi sáng có thể đang khiến làn da của bạn "xuống cấp" nhanh hơn cả ánh nắng mặt trời. Quan điểm này nhanh chóng khiến cộng đồng làm đẹp bàn tán bởi từ trước đến nay, nhiều người vẫn luôn cho rằng càng làm sạch kỹ thì da càng khỏe.

Theo chia sẻ trong video, ngành công nghiệp skincare đã khiến chúng ta tin rằng "sạch" đồng nghĩa với "tốt cho da". Tuy nhiên, người này cho rằng đó chỉ là cách để thúc đẩy mọi người sử dụng thêm nhiều sản phẩm chăm sóc da hơn. Thậm chí, tài khoản còn nhấn mạnh rằng trong y học Hàn Quốc, việc rửa mặt vào buổi sáng chưa từng được áp dụng suốt hàng nghìn năm qua.

Lý do nằm ở chính cơ chế tự bảo vệ tự nhiên của làn da. Trong khi ngủ, da sẽ sản sinh ra lớp dầu tự nhiên gọi là bã nhờn. Đây không phải bụi bẩn như nhiều người vẫn nghĩ, mà là lớp dưỡng ẩm tự nhiên chứa vitamin E cùng các hợp chất kháng khuẩn giúp bảo vệ da khỏi vi khuẩn và ô nhiễm môi trường.

Video cho rằng khi rửa sạch lớp dầu này vào mỗi buổi sáng, làn da sẽ gặp phải 3 vấn đề lớn. Đầu tiên là lớp màng axit bảo vệ da bị cuốn trôi. Đây vốn là lớp hàng rào giúp ngăn vi khuẩn có hại xâm nhập vào da. Tiếp theo, da sẽ phản ứng bằng cách tiết nhiều dầu hơn để bù lại lượng dầu vừa mất đi. Đó cũng là lý do nhiều người cảm thấy da căng khô ngay sau khi rửa mặt nhưng chỉ vài tiếng sau lại nhanh chóng bóng dầu.

Không dừng lại ở đó, việc rửa mặt quá thường xuyên còn được cho là có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, dẫn đến các tình trạng như da nhạy cảm hơn, xuất hiện nếp nhăn li ti hoặc dễ nổi mụn. Tài khoản này cũng nhắc đến hệ vi sinh tồn tại trên da và cho rằng việc rửa mặt hai lần mỗi ngày có thể vô tình làm mất đi các lợi khuẩn giúp da duy trì trạng thái khỏe mạnh, trẻ trung.

Thay vì dùng sữa rửa mặt vào buổi sáng, người này khuyên chỉ nên vỗ nước mát lên mặt là đủ. Việc làm sạch kỹ nên được thực hiện vào buổi tối - thời điểm da cần loại bỏ bụi bẩn, kem chống nắng và dầu thừa tích tụ sau cả ngày dài. Cuối video, tài khoản này còn cho rằng chỉ cần thử thay đổi thói quen trong khoảng 2 tuần, làn da sẽ dần tự cân bằng trở lại.

Dưới phần bình luận, nhiều netizen vẫn tỏ ra hoang mang với quan điểm này và đặt hàng loạt câu hỏi về các chu trình skincare buổi tối hoặc buổi sáng sau đó nếu bỏ qua hoàn toàn bước rửa mặt.

Tất cả chủ nhà trọ chú ý quy định phạt đến 30 triệu đồng từ hôm nay

Phát hiện 1 chủ tịch SN 1972 vừa chuyển nhượng miễn phí lượng cổ phiếu "khủng" gần 800 tỷ đồng giữa lúc bị điều tra

Loại rau "rẻ bèo" bán đầy chợ Việt: Là thuốc bổ "trường thọ" bảo vệ gan, chống viêm, ngừa ung thư

