Nhiều người Mỹ, Anh, Trung Quốc… vừa tới Việt Nam, chọn điểm đến là một thành viên trong tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Năm học 2026-2027, VinUni đón 51 tân sinh viên khóa 7 đến từ nhiều quốc gia gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Kazakhstan, Ai Cập, Zimbabwe, Brazil… Số lượng tân sinh viên quốc tế tăng gần 38% so với năm trước, chiếm 7% tổng số tân sinh viên toàn trường.

Khóa 7 được VinUni tuyển chọn từ hơn 4.000 hồ sơ. Ở nhóm 44% thí sinh nộp điểm SAT, điểm trung bình đạt 1.489/1.600, trong đó có hai điểm tuyệt đối. Điểm trung bình THPT của khóa đạt 9,3/10, trong khi IELTS trung bình đạt 7,37.

Khóa 7 của VinUni có 51 sinh viên quốc tế đến từ 24 quốc gia. Ảnh: VinUni

Theo nhà trường, trong số các tân sinh viên quốc tế có những người từng đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic học thuật ở quê nhà.

Một trong số đó là Zhanarys Nurlanuly Mukan, tân sinh viên đến từ Kazakhstan. Từng giành các huy chương Olympic quốc gia về Sinh học, Zhanarys lựa chọn Khoa học Dữ liệu để kết nối nền tảng Sinh học với dữ liệu, hướng tới các lĩnh vực như hệ gen, hệ protein và chăm sóc sức khỏe.

Zhanarys Nurlanuly Mukan, Tân sinh viên ngành Khoa học Dữ liệu đến từ Kazakhstan, phát biểu đại diện tân sinh viên khóa 7 tại Lễ Khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: VinUni

Những tân sinh viên này gia nhập cộng đồng gần 2.500 sinh viên của VinUni đến từ 40 quốc gia. Sinh viên quốc tế hiện chiếm hơn 5% tổng số sinh viên VinUni, trong khi tỷ lệ giảng viên quốc tế đạt khoảng 40%.

Theo VinUni, trung bình mỗi năm có khoảng 1.000 lượt sinh viên quốc tế đến trường thông qua các chương trình trao đổi khác nhau. Trong học kỳ mùa Thu 2026, VinUni đón 27 sinh viên quốc tế từ 11 trường đại học, trong đó có Đại học Queen’s (Canada), Đại học Công nghệ Nanyang (NTU Singapore), Trường Kinh doanh ESSEC, Trường Kinh doanh Emlyon (Pháp)...

Ở chiều ngược lại, hơn 50% sinh viên VinUni có trải nghiệm học tập quốc tế tại các trường đại học nước ngoài trước khi tốt nghiệp.

Mạng lưới quốc tế của trường hiện gồm hơn 110 đối tác học thuật, cùng 68 chương trình liên kết hoặc lộ trình bằng kép với 9 trường đại học trên thế giới.

Ban lãnh đạo Trường Đại học VinUni cùng tân sinh viên quốc tế khóa 7 và sinh viên trao đổi học kỳ mùa thu 2026. Ảnh: VinUni

Khóa 7 cũng là điểm khởi đầu của VinUni700 - chương trình hướng tới 700 sinh viên quốc tế theo học chính quy tại VinUni vào năm 2030. Mục tiêu này nằm trong lộ trình phát triển của nhà trường, hướng tới nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030 và nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2035 theo Quyết định số 1612/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

VinUni700 không chỉ đặt mục tiêu gia tăng quy mô sinh viên quốc tế tại trường, mà còn kỳ vọng góp phần đưa Việt Nam trở thành một điểm đến giáo dục được ngày càng nhiều tài năng trẻ quốc tế lựa chọn.