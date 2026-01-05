Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhiều người trồng hoa mà phạm đại kỵ: Có loại càng đẹp càng hút âm khí, mang vào nhà là vận suy ngay lập tức

05-01-2026 - 10:25 AM | Lifestyle

Trong vài năm trở lại đây, trồng hoa trong nhà trở thành một thú vui rất phổ biến. Ban công nhỏ phủ đầy cây xanh, phòng khách để vài chậu hoa “cho sang”, thậm chí nhà tắm cũng có người đặt dương xỉ để tạo cảm giác thư giãn.

Nhưng ông bà xưa từng dặn một câu nghe tưởng kì bí mà thật ra rất đúng với khoa học môi trường:

“Có hoa càng đẹp càng hút âm khí. Đem vào nhà, vận dễ suy mà sức khỏe cũng xuống theo.”

Không phải hoa nào cũng phù hợp trồng trong không gian kín. Một số loài nhìn xanh tốt, mướt mát nhưng mang đặc tính âm – ẩm – hút khí, khiến nhà tối hơn, bí hơn và dễ gây mệt mỏi cho người sống trong đó.

Dưới đây là nhóm hoa – cây cảnh mà nhiều gia đình vô tình trồng sai chỗ.

1. Nhóm hoa mang “màu tối” – ưa râm, thích ẩm, tán lá rậm: Kỵ đặt trong không gian kín

Nhiều người trồng hoa mà phạm đại kỵ: Có loại càng đẹp càng hút âm khí, mang vào nhà là vận suy ngay lập tức- Ảnh 1.

Người xưa gọi những loại này là “hoa âm” – không phải vì màu hoa tối, mà vì đặc tính sinh trưởng của chúng: càng tối – càng ẩm – càng kín thì càng phát triển mạnh.

Dấu hiệu nhận biết nhóm hoa hút âm khí:

- thích bóng râm, tránh ánh nắng trực tiếp

- tán lá dày, đổ bóng mạnh

- rễ lan mạnh, hút ẩm quanh chậu

- môi trường càng ẩm, cây càng tốt

- thường khiến phòng dễ tối và bí khí

Những đặc điểm này tưởng vô hại, nhưng trong nhà – nơi cần khí sáng – khí lưu thông – độ ẩm thấp, chúng lại làm môi trường mất cân bằng.

2. Trầu bà – cây quá dễ sống nhưng lại dễ “ăn sinh khí” trong nhà

Nhiều người trồng hoa mà phạm đại kỵ: Có loại càng đẹp càng hút âm khí, mang vào nhà là vận suy ngay lập tức- Ảnh 2.

Trầu bà đứng đầu danh sách vì:

- lá sum suê

- bộ rễ mạnh

- phát triển cực nhanh trong góc tối

Khi đặt nhiều trong phòng khách hoặc hành lang, trầu bà:

- che sáng

- giữ ẩm

- tạo bóng tối dày

- tăng nguy cơ nấm mốc, mùi ẩm

Kết hợp lại, trầu bà vô tình kéo khí nhà xuống, khiến nhà luôn hơi ẩm, tối và nặng nề.

Không ít người phản ánh: Đặt trầu bà một thời gian, người hay mệt, phòng có mùi và lúc nào cũng cảm giác thiếu khí.

Đó là biểu hiện điển hình của ẩm khí tích tụ.

3. Thường xuân – đẹp nhưng gây ẩm tường, hút sạch sự thông thoáng

Nhiều người trồng hoa mà phạm đại kỵ: Có loại càng đẹp càng hút âm khí, mang vào nhà là vận suy ngay lập tức- Ảnh 3.

Thường xuân leo theo tường, sống khỏe trong bóng tối. Nhưng vì bám sát bề mặt tường nên:

- giữ ẩm lâu

- khiến tường dễ bị mốc

- làm bong lớp sơn

- khiến phòng luôn ẩm và hôi nhẹ

Đặc biệt ở nhà hướng Bắc hoặc nhà ít nắng, thường xuân khuếch đại cảm giác lạnh – âm – ẩm, làm phong thủy phòng khách và phòng ngủ xấu đi rõ rệt.

4. Dương xỉ – đẹp thanh thoát nhưng nâng độ ẩm phòng lên mức “rừng nhiệt đới”

Nhiều người trồng hoa mà phạm đại kỵ: Có loại càng đẹp càng hút âm khí, mang vào nhà là vận suy ngay lập tức- Ảnh 4.

Nhìn mềm mại, mỏng manh nhưng dương xỉ lại cực kỳ “khát nước” và “khát ẩm”.

Muốn cây khỏe, chủ nhà phải:

- phun sương liên tục

- duy trì độ ẩm cao

- để cây trong góc tránh nắng

Điều này khiến căn nhà:

- tăng độ ẩm nền

- tích mạt bụi

- phát triển nấm mốc rất nhanh nếu thông gió kém

Gia đình có trẻ nhỏ hoặc người dị ứng thì càng dễ thấy rõ tác động.

5. Vì sao hoa “âm” lại làm vận nhà đi xuống?

Không phải chuyện tâm linh – mà là cơ chế khí và môi trường:

• Nhà tối → tâm trạng tụt

Thiếu sáng khiến não tiết melatonin nhiều hơn, gây buồn ngủ, uể oải.

• Nhà ẩm → nấm mốc phát triển

Điều này ảnh hưởng mạnh tới phổi, xoang mũi và chất lượng giấc ngủ.

• Khí tù đọng → vận khí khó thông

Phong thủy xem nhà tối – ẩm – bí là trạng thái khí đình trệ, kéo theo cả sức khỏe lẫn tài vận “chững lại”.

• Cây rậm → hút sạch luồng sáng chủ đạo

Trong phong thủy, ánh sáng = dương khí = sinh khí. Thiếu ánh sáng, không gian dễ “âm” hơn mức cần thiết.

Nói một cách dễ hiểu: Cây càng ưa tối – ưa ẩm, đặt trong nhà càng làm năng lượng sống đi xuống.

6. Trồng cây trong nhà thế nào để không phạm kỵ?

Chỉ cần ghi nhớ 3 nguyên tắc:

✔ 1. Không chọn cây tán rậm – che sáng trong không gian kín

Nhà chung cư, nhà ống càng cần ưu tiên cây thoáng, sáng.

✔ 2. Hạn chế cây thích ẩm trong phòng ngủ và phòng khách

Đây là hai khu vực cần khí khô – sáng – sạch.

✔ 3. Chọn cây “sáng dương”, tán thoáng, ít ẩm

Nhiều người trồng hoa mà phạm đại kỵ: Có loại càng đẹp càng hút âm khí, mang vào nhà là vận suy ngay lập tức- Ảnh 5.

Ví dụ:

lan ý

lưỡi hổ

kim ngân

ngọc ngân

cây đa búp đỏ

sen đá loại nhỏ (ít tưới)

Những loại này vừa đẹp vừa giúp tăng dương khí thay vì hút âm khí.

Kết luận

Không phải hoa nào đẹp cũng hợp nhà. Có loại càng xanh tốt – càng rậm – càng mướt thì:

- hút ẩm

- giữ bóng

- che sáng

- làm nhà tối khí

Và đó chính là lý do ông bà xưa nói:

Hoa đẹp chưa chắc hợp nhà. Chọn sai, vận suy mà không hiểu vì sao”.

Thông tin mang tính tham khảo

Theo Thảo Nguyễn

Phụ nữ số

