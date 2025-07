Nhiều thay đổi cần chú ý trên các ứng dụng

VNeID đã hiển thị thông tin địa chỉ cư trú, quê quán mới của người dân sau khi cả nước chính thức chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh từ ngày 1-7.

Đang cập nhật địa chỉ mới

Ngay từ ngày 30-6, sau khi cả nước diễn ra lễ công bố các nghị quyết, quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều người dân khi truy cập ứng dụng VNeID đã thấy thông tin cư trú, quê quán được cập nhật. "Thông tin được cập nhật rất nhanh, hy vọng sự thay đổi đơn vị hành chính theo hướng tinh gọn hơn sẽ đem lại sự thuận lợi cho người dân" - ông T.Q.T (ngụ tỉnh Gia Lai) nói.

Tuy nhiên, một số người dân cũng phản ánh VNeID chưa cập nhật thông tin hoặc cập nhật chưa thật sự đầy đủ - chẳng hạn đúng thông tin tỉnh, thành mới nhưng chưa đúng xã, phường. "Không rõ hệ thống sẽ dần cập nhật đầy đủ, chính xác hay người dân cần đến các đơn vị hành chính mới, cơ quan công an để được chỉnh sửa? Các thủ tục liên quan liệu có bị liên đới sai sót trong thời gian chờ cập nhật thông tin chính xác trên VNeID?" - chị H.T (ngụ TP HCM) thắc mắc.

Ngoài ra, một số trường hợp khi truy cập VNeID thì nhận được thông báo "Kết nối tới hệ thống thất bại", "Không thể thực hiện yêu cầu" hoặc "Hệ thống đang bảo trì". Có người không thể khôi phục mật khẩu vì hệ thống dừng ở trạng thái "đang tải".

Liên quan vấn đề này, đại tá Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an, cho biết sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số trường hợp thông tin trên VNeID cần được điều chỉnh, cập nhật lại cho phù hợp. "Lực lượng cán bộ, công an các địa phương đang khẩn trương rà soát, cập nhật dữ liệu cho người dân. Việc này cần thêm thời gian để hoàn tất, người dân có thể yên tâm chờ thông tin được điều chỉnh chính xác" - ông Tấn thông tin thêm.

VNeID đã tự động cập nhật thông tin cư trú, quê quán trên căn cước điện tử của người dânẢnh: LÊ TỈNH

Ứng dụng gọi xe chạy song song 2 dữ liệu

Không riêng ứng dụng định danh điện tử, một số ứng dụng dịch vụ được nhiều khách hàng sử dụng như gọi xe, giao hàng, mua sắm online... cũng sẽ có những thay đổi, cập nhật nhất định về địa chỉ, bản đồ.

Đại diện Be Group cho biết hãng đã chủ động chuẩn bị phương án vận hành cho đợt sáp nhập đơn vị hành chính từ sớm. Hiện tại, trên ứng dụng Be, địa chỉ hiển thị vẫn theo dữ liệu cũ để giữ sự quen thuộc cho người dùng trong giai đoạn chuyển tiếp. Ở giai đoạn tiếp theo, Be sẽ có phương án vận hành chạy song song 2 hệ thống địa danh cũ và mới cho toàn bộ 34 tỉnh, thành để vừa bảo đảm tính chính xác vừa không gián đoạn dịch vụ.

Cũng theo Be Group, nhờ sở hữu beMap - nền tảng bản đồ và định vị do 100% nhân sự Việt tại Be tự phát triển, Be có thể cập nhật nhanh chóng các thay đổi về địa phận, tuyến đường; tối ưu thuật toán điều hướng theo hành vi người dùng và đồng bộ toàn hệ thống một cách chủ động, không phụ thuộc vào nền tảng bản đồ của bên thứ 3.

"Chúng tôi sẽ gửi thông báo, hướng dẫn cụ thể đến đối tác tài xế, đối tác của dịch vụ giúp việc và khách hàng. Việc cập nhật, chuyển đổi sẽ được thực hiện tự động, không yêu cầu người dùng thao tác thủ công" - Be Group thông tin.

Một số hãng gọi xe công nghệ khác và ứng dụng mua sắm như Grab, Shopee, Lazada, TikTok Shop... cho biết sẽ có giải pháp bảo đảm trải nghiệm của khách hàng. Theo ghi nhận, hầu hết ứng dụng vẫn hiển thị địa chỉ cũ.

Ông Bùi Thanh Bình, Giám đốc Công ty CP BMZ, cho rằng các ứng dụng dịch vụ đa phần tích hợp bản đồ của Google nên việc cập nhật có thể cần nhiều thời gian. Trong giai đoạn đầu, vẫn nên chạy song song dữ liệu cũ - mới để người dùng tránh sự nhầm lẫn khi trải nghiệm dịch vụ.

Hiện tại, Google vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến cập nhật địa chỉ sau sáp nhập các đơn vị hành chính tại Việt Nam.

Cập nhật VNeID để tra cứu thông tin mới Theo đại tá Vũ Văn Tấn, người dùng cần cập nhật ứng dụng VNeID phiên bản mới nhất trên App Store hoặc Google Play để tra cứu chính xác thông tin địa chỉ, quê quán mới. Sau khi cập nhật, có thể thực hiện theo các bước sau: Đăng nhập ứng dụng VNeID, chọn ví giấy tờ, chọn xem thông tin chi tiết, nhập mật khẩu để mở khóa. Tại đây, người dân sẽ thấy các thông tin bao gồm nơi đăng ký khai sinh, quê quán, nơi thường trú, nơi ở hiện tại đều đã được cập nhật thông tin mới. Ngoài ra, có thể tra cứu bằng cách đăng nhập VNeID, chọn thẻ căn cước công dân, nhập mật khẩu để mở khóa, chọn căn cước điện tử. Tại đây có thể thấy các trường dữ liệu đã được cập nhật theo địa giới hành chính mới gồm: nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, quê quán, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại. Cách thứ 3 là đăng nhập VNeID, chọn ví giấy tờ, chọn thông tin cư trú, tiếp đến nhập mật khẩu để mở khóa. Mục này ngoài các trường thông tin cá nhân, còn hiển thị chi tiết thông tin của các thành viên khác trong hộ gia đình.