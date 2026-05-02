Nhiều tổ công tác đồng loạt truy kích, bắt Nguyễn Thị Mỹ Linh trong ngôi nhà hoang

Theo Duy Anh | 02-05-2026 - 19:45 PM | Xã hội

Nguyễn Thị Mỹ Linh và đồng bọn đã thực hiện vụ cướp giật số vàng trị giá khoảng 154 triệu đồng trong một tiệm vàng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, vào trưa 1/5, tại tiệm vàng Huế Thương (thôn 4, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), một đối tượng nữ giả vờ hỏi mua 2 nhẫn vàng 9999 rồi bất ngờ cướp giật số vàng trị giá khoảng 154 triệu đồng và bỏ chạy.

Khi chủ tiệm truy đuổi, đối tượng nam chờ sẵn bên ngoài đã dùng dao nhọn tấn công để giải vây cho đồng bọn. Trước sự truy cản quyết liệt của người dân, cả hai bỏ lại xe máy và chạy bộ lẩn trốn.

8 giờ truy kích, "tóm gọn" đôi nam nữ tấn công chủ tiệm vàng, cướp tài sản tại Hà Tĩnh (Clip: Công an Hà Tĩnh).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Đức Thọ và các đơn vị chức năng triển khai truy xét nóng.

Nhiều tổ công tác được triển khai đồng loạt, chốt chặn các tuyến giao thông cửa ngõ và rà soát kỹ các khu vực nghi vấn.

Sau 8 giờ truy kích quyết liệt, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng gồm Trần Văn Dũng (SN 1987, quê xã Đức Long) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1980, trú xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ).

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin vui: Hàng trăm nghìn người dân trên cả nước sẽ được tặng quà

Bắt Nguyễn Thị Mỹ Linh SN 1980 tại căn nhà hoang

Tìm thấy thi thể giám đốc người Hàn Quốc được báo mất tích vào ngày 1-5

