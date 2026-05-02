Tìm thấy thi thể giám đốc người Hàn Quốc được báo mất tích vào ngày 1-5

Theo Ngọc Giang | 02-05-2026 - 19:33 PM | Xã hội

Sau hơn 1 ngày tổ chức tìm kiếm, thi thể người đàn ông Hàn Quốc được báo mất tích khi đang chèo SUP ở hồ Đá Đen đã được tìm thấy.

Chiều 2-5, lãnh đạo UBND xã Kim Long, TPHCM cho biết lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của ông K.H.S. (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, hiện là giám đốc một công ty tại khu công nghiệp trên địa bàn xã Ngãi Giao, TPHCM) mất tích khi chèo SUP tại hồ Đá Đen.

Nạn nhân được tìm thấy lúc 12 giờ 20 phút ở gần khu vực người này mất tích. Hiện lực lượng Công an TPHCM, Lãnh sự quán Hàn Quốc đang tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng tổ chức kiếm tìm từ ngày 1-5 đến trưa nay mới tìm thấy thi thể ông S.

Trước đó, sáng 1-5, ông S. cùng một người bạn (quốc tịch Việt Nam) đến hồ Đá Đen để chèo SUP. Sau khi gửi xe bên bờ hồ, cả hai chèo sang phía đối diện để tham quan, chụp ảnh. Đến khi quay trở lại, người bạn chèo phía trước, còn ông S. đi phía sau. Khi ra đến khu vực giữa hồ, người bạn quay lại thì không còn thấy ông S., liền trình báo cơ quan chức năng.

Công tác tìm kiếm được triển khai xuyên đêm từ ngày 1-5 đến nay, với sự tham gia của công an, dân quân và lực lượng cứu hộ chuyên trách. Hàng chục người cùng các phương tiện lặn, rà soát dưới nước được huy động.

Tin vui: Hàng trăm nghìn người dân trên cả nước sẽ được tặng quà

Bắt Nguyễn Thị Mỹ Linh SN 1980 tại căn nhà hoang

Kết quả xổ số hôm nay, 2-5: Xổ số miền Nam - TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

Ra quyết định bắt tạm giam công nhân Hoàng Trọng Tuân SN 1994

Hé lộ thủ đoạn lừa đảo số tiền hơn 88 tỷ đồng của nữ nhân viên ngân hàng Phùng Thị Minh Hằng

Dịp Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức được nghỉ bao nhiêu ngày?

